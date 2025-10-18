Independiente Rivadavia no hizo la mejor previa de la semifinal del viernes con River por la Copa Argentina. Los mendocinos perdieron 2 a 1 con Banfield y tuvieron que soportar los silbidos de sus hinchas, disconformes con la actual campaña en el Torneo Clausura, en el que llevan seis partidos sin triunfos. Un ex jugador del equipo, Gonzalo Ríos, marcó los dos goles de Banfield, que aprovechó con gran practicidad las dos ocasiones que tuvo y terminó defendiendo la victoria con uñas y dientes.

Todo el primer tiempo se explica en dos jugadas que sucedieron en el último minuto. Matías Fernández quedó mano a mano y el arquero banfileño Sanguinetti le tapó el remate con sus piernas. Inmediatamente después, Gonzalo Ríos tomó la pelota en tres cuartos de cancha, eludió a tres jugadores y cruzó el tiro al palo izquierdo de Centurión para anotar el 1 a 0 en un trámite en el que hasta ahí, nada importante había sucedido.

De regreso para la etapa complementaria, Alfredo Berti, el técnico de Independiente Rivadavia, sacó al lateral Bonifacio y puso al atacante Sartori para romper la línea inicial de cinco y atacar con más picante. Pero no hubo caso. Los mendocinos siguieron probando desde afuera y sin puntería. Y Banfield, en la segunda que tuvo, volvió a facturar: Abraham le abrió la pelota a Río, quien sacó un centro desde la izquierda que otra vez Gonzalo Ríos, pero ahora de cabeza, convirtió en el 2 a 0.

La "Lepra" recién pudo descontar a los 34, con un zurdazo del colombiano Santiago Muñoz desde afuera del área. En todo momento, se notó la ausencia de Sebastián Villa y Tomás Bottari, expulsados en el clásico ante Godoy Cruz. Volverán el viernes ante River para una semifinal a la que Independiente Rivadavia no llega de la mejor manera.











