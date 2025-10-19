La pérdida de poder adquisitivo, producto de las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei, se hizo sentir en el Día de la Madre. Este año, las ventas en los comercios minoristas pymes cayeron un 3,5% en comparación con el año anterior.

Según un relevamiento hecho por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el ticket promedio de regalo alcanzó los $37.124. En términos reales, significa que las familias destinaron un 16,7% menos de dinero respecto de 2024.

Ante el difícil escenario, el 83,5% de los comercios aplicó descuentos, promociones y cuotas sin interés. Sin embargo, las ventas no lograron repuntar.

"La amplia adopción de estrategias comerciales (...) permitió sostener el movimiento en algunos rubros, pero sin traducirse en un aumento del consumo efectivo", indicó CAME.

De los seis rubros relevados por CAME, cinco registraron caídas interanuales en sus ventas. El que más sufrió fue Librería, con una retracción del 6,3%, seguido por Cosméticos y perfumería (-5,6%), Indumentaria (-3,3%), Equipos periféricos, accesorios y celulares (-3,2%), y Calzado y marroquinería (-1,9%).

El único sector que logró un desempeño positivo fue Electrodomésticos, artefactos del hogar y equipos de audio y video, con una leve suba del 0,6% interanual real.