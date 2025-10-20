Ni FED ni FILBA, ni cuatro FLU o cincuenta FIL. En Argentina hay más de ciento sesenta ferias anuales que tienen al libro como emblema. Algunas las auspician las provincias, otras los municipios, y muchas son impulsadas por gente de los barrios. Son ferias de periferias, si es que subrayamos la notoria distancia que las separa de las organizadas por empresarios, gestores además de las dudosas nuevas corrientes editoriales.

Los tipos de ferias de las que hablamos, populares de uno y otro lado del mostrador, se montan bajo carpas levantadas en plazas, a veces dentro de canchas de básquet, de voley, de gimnasios escolares (algunos eclesiásticos) y de centros culturales. Tienen un promedio de diez jornadas de duración y nueve horas diarias de funcionamiento. Los expositores son salderos que viven de la compra y venta de libros y productos relacionados fuera de catálogo (como ser: cuchillos adheridos a libritos con recetas, o muñequitos de los Simpson), editoriales chicas, librerías menores, exvendedores de librerías con un stock propio hecho en tiempos de bonanza, instituciones de anticonsumo de vicios legales e ilegales, cooperadoras de escuelas, bibliotecas populares, fundaciones sin fines de lucro, sellos universitarios, artesanos de muñecos y macramé y clubes de escritores y artistas independientes.

Para los expositores rige un sistema de ranking de asistencia con puntajes que sirve para la asignación del lugar y las dimensiones del stand. A cuantas más ferias se asista mayor puntaje y mejor lugar. Algunas organizaciones ofrecen un servicio de flete pago y otras dejan que cada feriante se las arregle como pueda. A veces se les exige matafuegos, otras no.

Todas las ferias tienen protocolos muy estrictos porque el gran temor es el cambalache: los manteles para cubrir las tablas con caballetes deben ser negros, solo se permiten juguetes que contengan un librito explicativo dentro de la misma bolsita, no se acepta la venta de libros usados (aunque siempre están entre las ofertas), los stand no pueden poner música propia (en general suenan por los parlantes una playlist pop incansable que se repite y se repite), todos los espacios deben estar cubiertos con “productos”, y el incumplimiento del horario de apertura merece una reprimenda: si algún empleado llega tarde, se habilita de todas maneras el stand (retiran la media sombra con que se cubren al final de cada jornada) aunque no haya personal que los atienda. En general, cuando esto sucede, la solidaridad se hace presente y los empleados de puestos vecinos cuidan el stand desprotegido.

En la mayoría de los casos, los que atienden los stands son laburantes de otros ámbitos: docentes, periodistas, estudiantes universitarios, escritores, guionistas y hasta mozos de restaurantes. Hay que ganarse el mango como sea.

--¿De dónde surge este dato? ¿De la Cámara Argentina del Libro?

--No, señor, de una ley no escrita.

--¿Qué ley?

Cuenta Hudson que una mañana de 1902, en la pequeña ciudad de Bristol, al suroeste de Inglaterra, cuando se disponía a salir para la observación, entre otros, del pájaro cuco, ese que ocupa nidos ajenos haciéndose alimentar por aves de otra especie (cuckoo, en inglés, que luego deriva en cuckold, es decir cornudo), se cruzó en el salón comedor de un hotel de viajantes de comercios con un hombre al que describió como el “más acicalado y al mismo tiempo el más respetable nunca visto en toda la región del oeste ni en ningún lugar de los tres reinos”. El hombre, luego de relatarle sus proezas económicas, infringió la ley no escrita entre comerciantes de nunca preguntar por la naturaleza del negocio que representa. ¿Y usted, Mr. Hudson, entonces, qué vende?, tiró el atrevido. Y Hudson le confesó su manía de recorrer pueblos para observar las aves y su manía de escribir luego esos momentos como breves anécdotas de la madre naturaleza. “Entonces usted es un vendedor de bagatelas”, definió sobre la mesa del desayuno el soberbio viajante.

Muchos años después, cuando Hudson se puso a reunir artículos para un nuevo libro agradeció aquella suerte de insulto porque lo utilizó como título para una serie de historias breves escuchadas en conversaciones de hoteles y pequeñas aldeas, bagatelas de la vida de los hombres y de los pueblos ingleses. Incluso, creyó inaugurar con esa palabra un género literario de “textos iluminados para adornar los dormitorios de la aldea”. Es decir, un rejunte de historias que bien podrían ser tomadas como objetos de ferias, relacionadas entre sí sólo por el capricho de estar en un mismo lugar: sea un libro, una vitrina o una estantería. Algo así como los restos de una sabiduría que, con los años, se fragmenta y se sintetiza. Un modo de ocultar el inevitable deterioro de la memoria y, al mismo tiempo, de alimentarla con cuentitos breves antes de dormir. Muchos escritores recurrieron a las bagatelas literarias. Lo que no sabía Hudson es que, por ejemplo, unos veinte años antes, Lucio V. Mansilla ya había levantado el dedo sobre este modo de escritura al calificar a sus causeries de esta manera: “Yo no me ocupo sino de bagatelas y de quimeras y de monadas, parcelando la ciencia por carambola, porque es bueno que haya de todo en las conversaciones”. Las bagatelas literarias, como las charlas de sobremesa, son diversas, y todo depende, como siempre, de cómo se cuentan.

Conversando con los trabajadores de las ferias, y siendo yo mismo uno de ellos, advertimos que las bagatelas resaltan cuando se rompe el orden, cuando el protocolo organizativo se empieza a desvanecer con el correr de las horas, y las ferias adquieren otra fisonomía, mucho más amable. Es decir, se desordenan como se desordena cualquier biblioteca. Y entonces surge el humor de los puesteros, y entonces hasta el serio de Kafka deja de mirar solitario desde una edición barata y pirata, y acepta compartir lugar con un capibara de felpa y fibra sintética; e incluso hasta Dostoievski, ojeado y reojeado en ediciones de letras apretadísimas, deja de ser sólo una buena oferta para servir de apoyo a Labubu en formato squishy. En el desorden está el encanto, en el desorden la literatura revive y el humor se agudiza. ¿Cuánto más valen los versos de Neruda en manos de un adolescente que opta por la oferta de Veinte poemas de amor más un lápiz infinito provisto de un grafito que “no se gasta nunca”?

“Las bagatelas dominan”, rezaba Pio Baroja definiendo la mitad del siglo XX, alentado por Jonathan Swift, acaso uno de los primeros en hablar de este tipo de escritos desordenados, anecdóticos, que apelan al ingenio y al simple y placentero acto de leer una breve historia. ¿Cuántas bagatelas nos ofrece internet? “La bagatela inmortal”, podría decir Borges de la feria Google.

Bagatela 1: Un chico levanta un álbum del mundial 2006, oficial y completo. Su madre le reprocha: “Elegí algo para leer, no para jugar”. Y el chico, embroncado, le recita Riquelme-Messi-Crespo-Tévez ¿Ves que yo sí leo?

Bagatela 2: Una mujer pregunta por una novelita de Danielle Steel, famosa por sus matrimonios con gente del hampa. Al enterarse del precio del ejemplar, comenta ofuscada: “Y claro, si a ella le gustaba acostarse con chorros”.

No queda otra que entusiasmarse con las bagatelas, concluía Roberto Arlt, acaso como un modo de sobrellevarlo mejor posible el transcurrir de esta modestísima existencia.