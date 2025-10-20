Con la implementación en Rosario del juicio por jurado para ciertos delitos graves, no todas las expectativas son buenas acerca de esta forma de administrar justicia. El abogado Gustavo Feldman expresó y argumentó su rechazo pleno a este sistema, al que considera que es una forma de "oscurantismo judicial", y que choca con principios constitucionales básicos, como el derecho a conocer los fundamentos de una condena.

"El jurado no representa a la sociedad; eso es una construcción ficcional para legitimar que alguien no preparado administre justicia", disparó el letrado en diálogo con Rosario/12. A su entender, el argumento de que este modelo acerca la Justicia a la ciudadanía –tal como ponderan en el gobierno provincial– es "demagógico" y no resiste el análisis institucional: "A la sociedad la representan los legisladores y los funcionarios electos, no 12 personas sorteadas al azar", distinguió.

El criterio de selección es uno de los tópicos que encrespan al letrado. "¿A los jurados quién los elige? Nadie, no tienen un proceso de selección como los jueces. Luego, sesiona a puertas cerradas y cuando da su veredicto tiene la obligación de no dar a conocer los fundamentos. En cambio, el sistema actual es a puertas abiertas, la gente ve las audiencias, escucha a los fiscales, a la defensa, y escucha lo que los jueces resuelven", contrastó quien ha publicado libros y tiene vasta trayectoria en derecho penal y en procesal penal.

En esta línea, criticó el funcionamiento interno de los jurados populares, donde las deliberaciones se realizan a puertas cerradas y sus integrantes tienen prohibido explicar los motivos de su decisión. "El juicio por jurado es un sistema oscurantista. Hoy, con jueces técnicos, los fundamentos son públicos, las audiencias son abiertas. Acá no sabés si condenaron por un testigo, por una cámara o por el sueño de alguno de sus miembros. Literalmente".

"O sea, se podría dar la situación –prosiguió el abogado en su cuestionamiento– de que un jurado resuelva como resuelva sin siquiera deliberar. O que digan: 'El arma la encontraron en un allanamiento sin orden judicial, pero no nos importa porque fue el arma que se usó para matar a la víctima, y entonces no importa que se haya violado la Constitución para buscar la prueba, porque es la prueba'", figuró.

El sistema de jurados populares aplica para juzgar homicidios calificados, abusos sexuales seguidos de muerte, robos calificados por homicidio y delitos en los que el personal policial o penitenciario hubiera actuado en situación de enfrentamiento. Un año atrás, cuando el sistema se estrenó con el juzgamiento de un caso de homicidio y lesiones graves en San Cristóbal, la subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia, María Florencia Blotta, explicó a este diario: "Lo que se busca en este tipo de participación es otro tipo de valoración del caso, desde la experiencia, desde el sentido común y desde una valoración social", dijo al argumentar por qué los jurados no deben tener conocimientos jurídicos.

Feldman sostiene que este sistema viola tanto la Constitución provincial como tratados internacionales con jerarquía constitucional como la adhesión de Argentina al Pacto de San José de Costa Rica. "El juicio por jurado tradicional, sin fundamentos, es inconstitucional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos exige el derecho a una segunda instancia efectiva, lo que requiere conocer por qué alguien fue condenado", argumentó. Es decir, si un condenado apela en estos casos, su defensa no puede establecer ni rebatir por lo tanto si el veredicto del jurado se debió a tal o cual testigo, o a tal o cual prueba.

Además, advirtió Feldman que esta modalidad podría vaciar de contenido la prueba científica. "Un jurado puede decidir ignorar pruebas de ADN o peritajes clave, simplemente porque le resultan frías o poco comprensibles. ¡Y nadie les puede pedir una explicación!", enfatizó.

El penalista no soslaya la posibilidad de que este sistema que pregona "el ejercicio ciudadano en la administración de justicia" haya prosperado "por el alto nivel de hipocresía y demagogia en gran parte de la sociedad política y de los operadores de la Justicia", disparó. Del mismo modo, concedió que "el método de selección de jueces es malo y suele haber jueces malísimos. Entonces es fácil decir que si igual estamos en manos de gente inescrupulosa, insapiente, vaga, mentirosa y acomodaticia, por lo menos que sea un jurado que no se lleve 15 millones de pesos por mes", dedujo. Pero –advirtió– "el rango de irresponsabilidad con el que puede actuar un jurado es aún mayor que el que puede tener un juez, porque si el juez incurre en eso una o dos veces, a la tercera ya alguien lo denunciará y activará un jury". "Si hay mal desempeño de un juez, lo pueden destituir. El jurado, en cambio, dicta el veredicto y se va a su casa", distinguió.

Que este sistema rija en Estados Unidos hace más de 200 años no es óbice para que Feldman dude. Por el contrario, afirma su certeza. "Allá ha sido funcional al racismo estructural. De cada 100 condenas, 70 son para chicanos, negros o asiáticos. Eso no es casualidad", demostró. En su análisis, replicar ese modelo en Argentina es un "refrito mal hecho" de un sistema que responde a una lógica política y social distinta.

Por último, criticó que en Santa Fe el juicio por jurado sea obligatorio, sin posibilidad de que el imputado elija ser juzgado por un tribunal técnico. "En casi todos los países donde existe el juicio por jurado, el acusado puede renunciar. Acá no. Y eso lo hace todavía más grave", concluyó.