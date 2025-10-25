En las efemérides del 25 de octubre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1838. El nacimiento de Georges Bizet

En París nace Georges Bizet. El compositor francés quedó en la historia por Carmen, una de las óperas más alabadas de la historia. No llegó a disfrutar su éxito. De hecho, la ópera fracasó al momento de su estreno en 1875 y murió de un ataque al corazón a los tres meses. Tenía 36 años. En su producción también destacan la ópera Los pescadores de perlas y la música incidental para la obra teatral La Arlesiana, de Alphonse Daudet.

1938. El suicidio de Alfonsina Storni

Se suicida Alfonsina Storni en Mar del Plata. La poeta tenía 46 años y sufría de cáncer, por lo que optó por acabar con su vida internándose en el mar. La inquietud del rosal fue su primer poemario, aparecido en 1916. Le siguieron, entre otros, El dulce daño, Languidez y Ocre. También escribió obras de teatro para niños. La canción "Alfonsina y el mar", de Ariel Ramírez y Félix Luna, y que grabó por primera vez Mercedes Sosa en el disco Mujeres argentinas (1969), trata sobre su final.

1959. Nace Ignacio Copani

En la localidad de Villa Lynch, en el partido de General San Martín, nace el cantautor Ignacio Copani. El éxito le llegó en los años 80 y se mantiene activo, con una amplia discografía.

1960. El nacimiento de Mex Urtizberea

Nace el actor y músico Mex Urtizberea. Fue parte del grupo de humoristas de Chachachá, a comienzos de los 90 y luego sorprendió en la televisión por cable con Magazine For Fai. Más tarde condujo Mañana vemos en la Televisión Pública, entre 2006 y 2008. También hizo radio y actuó en varios programas y en teatro. En cine, se lo vio en Valentín. Además, publicó varios libros y grabó discos.

1978. El trágico fin de Clotilde Sabattini

A los 59 años se suicida Clotilde Sabattini en Buenos Aires. La hija del caudillo radical Amadeo Sabattini se había casado con Raúl Barón Biza y tuvieron tres hijos. La relación con el millonario y escritor se deterioró y se separaron. El 16 de agosto de 1964, firmaron los papeles de la separación de bienes. Con la excusa de un brindis, Barón Biza le arrojó ácido a la cara y la desfiguró, luego de lo cual se encerró en una pieza y se suicidó. Sabattini pasó los años siguientes tratando de regenerar su rostro con cirujanos plásticos. Fue presidenta del Consejo Nacional de Educación, durante el gobierno de Arturo Frondizi y autora del Estatuto del Docente. Se tiró al vacío del mismo edificio donde fue desfigurada. Dos de sus hijos también se suicidaron. Uno de ellos, Jorge Barón Biza, ficcionalizó la tragedia de su madre en la novela El desierto y su semilla.

1983. Estados Unidos invade Granada

Comienza la invasión estadounidense de Granada. El presidente Ronald Reagan ordena el desembarco de los marines en la isla caribeña para derrocar a Hudson Austin, quien a su vez había encarcelado a Maurice Bishop, exviceprimer ministro, que fue asesinado por hombres de Austin. Reagan fundamentó la invasión en el hecho de que Austin tenía una alianza con la URSS y Cuba. Dos días antes, una bomba había matado a más de cien marines en el Líbano, y la acción policial en el Caribe sirvió para darle impulso al militarismo de los Estados Unidos. Austin se rindió a las pocas horas del desembarco de las tropas enviadas por Reagan. Las tropas se fueron a los pocos días, después del establecimiento de un gobierno interino que llamó a elecciones en 1984.

1997. El último partido de Maradona

Se enfrentan River y Boca en el Monumental. Los xeneizes ganan 2 a 1. Diego Maradona se saluda con Ramón Díaz, a la sazón DT millonario, juega el primer tiempo y luego es reemplazado. Es su último partido como profesional, 21 años y 5 días después de haber debutado en Primera División con Argentinos Juniors.

2015. Macri y Scioli van a un ballotage

Elecciones presidenciales en la Argentina para elegir al sucesor de Cristina Fernández de Kirchner. Daniel Scioli, por el Frente para la Victoria, cosecha el 37 por ciento de los votos. Mauricio Macri, de Cambiemos, llega al 34. El resultado obliga a un ballotage, algo inédito en la historia argentina, dado que Ricardo Balbín en 1973 y Carlos Menem en 2003 desistieron de competir contra Héctor Cámpora y Néstor Kirchner, respectivamente (Cámpora había arañado el 50 por ciento de votos; Menem quiso evitar una derrota aplastante). El 22 de noviembre, los argentinos volverán a las urnas para la histórica segunda vuelta.

Además, se celebran el Día Mundial del Karate, el Día Mundial de la Pasta, el Día Mundial de las Personas de Talla Baja y el Día del Zapatero.











