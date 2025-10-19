El Real Madrid de Franco Mastantuono recuperó la punta en LaLiga de España gracias a un triunfo ajustado sobre el Getafe como visitante, con el francés Kylian Mbappé nuevamente como figura y un arbitraje muy polémico que dejó al conjunto local con dos hombres menos.

El triunfo 2-1 del Barcelona (22 puntos) ante Girona el sábado les había puesto alguito de presión a los dirigidos por Xabi Alonso (24), a quienes no les sobró nada para vencer a su vecino madrileño. La historia se decantó para el lado merengue recién a los 80 minutos, luego de un muy lindo pase del turco Arda Güler para Mbappé quien, al filo del offside, definió muy bien para sumar su décimo gol en nueve partidos de LaLiga.

Unos minutos antes, a los 77, el árbitro decidió mostrarle una roja directa al camerunés Allan Nyom por frenar al brasileño Vinicius en mitad de cancha. Una decisión que dejó muchas dudas e incredulidad total por el lado del africano, que recién entraba al partido. La calentura local fue en crecimiento y a los 84, el español Alex Sancris le dio una patada de bronca a Vinicius y recibió su segunda amarilla.

El brasileño, especialista a la hora de levantar la temperatura de los rivales, entró a los 55 justamente en lugar de Mastantuono, de discreto desempeño en los minutos que estuvo en cancha y quien se perdió el Mundial Sub 20 por la negativa del Madrid a cederlo.