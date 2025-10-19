Y Central va. Tras un arranque de temporada repleto de empates, el equipo de Angel Di María hilvanó este domingo su cuarto triunfo seguido al superar 1-0 a Platense en el Gigante de Arroyito, se separó aún más de sus perseguidores en la cima de la tabla anual y quedó muy cerca de la punta en la Zona B del Torneo Clausura, asegurando virtualmente su clasificación a octavos de final con un partido m
Le ganó a Platense en Arroyito
Torneo Clausura: Rosario Central tomó envión y está imparable
El equipo de Angel Di María se impuso con gol de Alejo Véliz, sumó su cuarto triunfo seguido y quedó muy cerca de asegurarse el pase a octavos y a la Libertadores.
