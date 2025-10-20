Octubre es el mes de la prevención del cáncer de mama y hoy, de 9 a 12, habrá actividades en el Museo Castagnino (Oroño y Pellegrini). La Intersindical de Mujeres Rosario impulsa la campaña para promover los controles para la detección temprana y apoyar a quienes tienen un diagnóstico, con el objetivo de reducir la mortalidad. La desarrollan junto a la Fundación Argentina Oncohematológica pediátrica (Faohp), la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC) y Tijeras Solidarias de Rosario (peluqueros y peluqueras profesionales que intercambian un corte por una sonrisa). “Destacamos la efectividad de la prevención y detección temprana, colaborando en la concientización, sensibilización y promoción de controles que llevan a tratamientos eficaces al divisarse en las primeras etapas”, señalaron.
