El presidente estadounidense, Donald Trump, definió a la Argentina como un país que "no tiene dinero, no tienen nada, están luchando fuerte para sobrevivir, si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre... El presidente de Argentina esta haciendo lo mejor que puede, pero están muriendo".

En ese sentido, sugirió este domingo que su país comprará carne a Argentina, en un intento por contener la inflación y reducir los altos precios de este producto en Estados Unidos.

"Podríamos comprar algo de carne de Argentina. Si lo hiciéramos, los precios bajarían", explicó el jefe de Estado a la prensa a bordo del avión Air Force One de camino a Washington y agregó que, de hacerlo, ayudaría a Argentina, un país que considera un "muy buen aliado".

Trump adelantó el viernes pasado que su Gobierno estaba trabajando en un acuerdo para reducir los precios de la carne de res, que subieron en su país a niveles récord debido a la reducción de rebaños por las sequías en el oeste.

Estas declaraciones se producen después de que Trump recibiera el martes en la Casa Blanca a Javier Milei, para abordar el auxilio financiero que Estados Unidos dio a Argentina con una línea de crédito de 40 mil millones de dólares para fortalecer el peso.

En la reunión, Trump expresó su total respaldo a Milei, al tiempo que condicionó el futuro del auxilio financiero a que La Libertad Avanza gane las elecciones.