El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y sus alredores una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 15 y 25 grados. Se esperan vientos del norte y ráfagas de hasta 50 kilómetros por la tarde.

El martes se mantendrá la nubosidad, pero habrá un aumento de la temperatura. La temperatura mínima será de 17 grados y 29 grados de máxima, con viento del norte y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora durante toda la jornada.

El miércoles el cielo estará mayormente nublado, con registros que irán de los 17 a los 27 grados, con viento del norte y chaparrones por la noche.