Una prueba de ADN confirmó que Julia Wandelt, la mujer polaca de 24 años que asegura desde hace años ser Madeleine McCann, la niña británica desaparecida en 2007 en Portugal, miente.

"Julia Wandelt no puede ser Madeleine McCann" porque "no hay coincidencia" entre su ADN y el de la niña, declaró este lunes la científica Rosalyn Hammond ante el tribunal de Leicester, en Inglaterra.

"El perfil de ADN de Julia Wandelt muestra que no es la hija biológica de Kate y Gerry McCann, ni de ninguno de los dos" por separado, insistió la experta.

Julia Wandelt está siendo juzgada desde hace dos semanas por haber acosado a la familia McCann durante más de dos años y medio, escribiéndoles y llamándolos en múltiples ocasiones afirmando ser su hija Maddie.

Tras su arresto en febrero de 2025, la policía realizó una prueba de ADN a Wandelt y la comparó con las muestras de Maddie, recogidas de su almohada por los investigadores pocos días después de su desaparición.

Este lunes, finalmente, se comprobó que Wandelt no comparte ADN con la niña, desmintiendo así a la joven polaca, que había presentado resultados que, según ella, establecían una coincidencia del 70% entre su ADN y el de Maddie.