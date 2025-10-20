Tras el debut de la segunda temporada de Merlina, se ha revelado la cifra millonaria que recibió Lady Gaga por su participación en la serie de Netflix. De acuerdo con un reciente informe, la cantante y actriz ganadora del Oscar habría recibido un monto cercano a los 13 millones de dólares. Como es de esperarse, este número no pasó inadvertido, pero lo cierto es que el aporte de Gaga en la producción va más allá de sus 90 segundos en pantalla.

La actuación de Lady Gaga como Rosaline Rotwood

Es innegable que Lady Gaga es una estrella multifacética que ha dejado su huella tanto en la música como en el cine y la televisión. En un episodio de la segunda temporada de Merlina, interpreta a Rosaline Rotwood, un papel breve pero impactante. El encuentro entre Rotwood y Merlina, interpretada por Jenna Ortega, se desarrolla en una secuencia onírica donde la profesora guía a la protagonista hacia una introspección sobre sus habilidades. La conexión entre los personajes es tangible y, aunque breve, resuena más allá del tiempo en pantalla. Los fanáticos elogiaron la elegancia y el misticismo de la actuación, que aportó un nuevo nivel de profundidad a la trama general de la serie.

La producción musical de "The Dead Dance"

Detrás de cámaras, el talento de Gaga sigue siendo un catalizador importante para la serie. Ella compuso The Dead Dance, un tema central que acompaña la narrativa y se ha convertido en un éxito por derecho propio. Con ritmos oscuros y elementos funk, la canción se estrenó junto con los episodios finales de la temporada y rápidamente escaló en las listas de popularidad. Enfocada en temas de amor y resurgimiento emocional, la pieza ha generado controversia y debate entre sus seguidores. Su producción sólida y la capacidad de Gaga para proyectar emoción han sido identificadas como una razón fundamental del altísimo cachet que recibió.

La influencia cultural y el fenómeno en TikTok

El vínculo de Lady Gaga con Merlina se remonta a su influencia en TikTok, donde un baile viral de la primera temporada impulsó a Tim Burton a incluirla en el proyecto. Cuando Jenna Ortega bailó al ritmo de Bloody Mary, canción de Gaga, los usuarios de la plataforma no tardaron en replicar la coreografía. Esta simbiosis entre música y narrativa visual captó la atención de una nueva generación de espectadores y generó un interés continuo en la serie. Para el equipo detrás de cámaras y para la propia Gaga, esta colaboración representó una relación poco común entre la música pop y la televisión moderna, lo que justificó su elevado salario. Con la participación de estrellas como Steve Buscemi y Joanna Lumley, las expectativas para la serie continúan en aumento.

La conexión de Lady Gaga con Merlina, tanto como actriz como creadora musical, ha demostrado ser un movimiento exitoso por parte de sus productores. La valoración de su presencia se justifica no solo por su tiempo limitado en pantalla, sino por el impacto cultural y comercial que se generó a su alrededor.

Contenido optimizado con tecnologías de Inteligencia Artificial.