Los usuarios argentinos de billeteras virtuales como MercadoPago, Ualá y Naranja X alertaron en redes sociales que las plataformas dejaron de funcionar este lunes, tras la falla masiva registrada esta mañana en Amazon Web Services (AWS), la mayor red de servidores en la nube del mundo. En páginas web como DownDetector se acumularon los reportes de problemas para realizar transferencias de dinero o pagos.

El mayor caudal de reportes por inconvenientes en la plataforma MercadoPago comenzaron a registrarse cerca del mediodía, con su pico máximo sobre las 12.43. Aunque las incidencias de fallas menguaron, todavía algunos usuarios no pueden operar con normalidad en la billetera virtual.

El reporte de fallas en MercadoPago alcanzó su pico cerca de las 13.00.





El problema se replicó en la plataforma de compras de Mercado Libre, que no cargaba la información de los productos. Según los usuarios, ante los intentos para operar, aparecía el cartel "Algo salió mal" o "No es posible realizar transferencias, te pedimos disculpas, tenemos dificultades técnicas y estamos trabajando para solucionarlas".



Por el momento, la empresa de Marcos Galperín no emitió un comunicado oficial al respecto. La única información que recibían los usuarios cuando no podían completar una transacción era un mensaje que aparecía en la misma aplicación. "Tuvimos un problema. Estamos trabajando para solucionarlo. Por favor, intentá de nuevo", indicaba el texto.

El mensaje que aparece en MercadoPago.





En tanto, en la red social X se acumularon las quejas y los memes sobre los problemas para resolver el pago de productos en el momento con la billetera virtual en los comercios. "No funciona mercado pago ni Naranja ni Ualá, todo acabó señores", bromeó una usuaria.

Miles de usuarios reportaron fallas en MercadoPago.





La falla en Amazon Web Services paralizó las billeteras virtuales más usadas en Argentina.





Caída de MercadoPago: usuarios no pudieron realizar pagos ni transferencias por una falla de Amazon Web Services.





MercadoPago, Ualá y Naranja X dejaron de operar.







Usuarios reportaron la caída de MercadoPago, Ualá y Naranja X en Argentina.





La falla en Amazon Web Services paralizó las billeteras virtuales más usadas en Argentina.




