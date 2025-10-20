El dólar oficial cerró este lunes a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $20 respecto del último cierre. De este modo, la cotización quedó a 1,1% del techo de la banda superior impuesta por el gobierno.

Antes del inicio de la jornada financiera, el Banco Central (BCRA) anunció la formalización del swap por US$20.000 millones con el Tesoro de Estados Unidos, con el objetivo de “contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”.

El anuncio se conoce en un momento clave, dado que faltan solo cuatro ruedas para las elecciones legislativas del 26 de octubre y el mercado financiero sigue inquieto por la falta de definiciones.

A pesar de la formalización del swap, la divisa se incrementó en un 1,4% respecto al último cierre y quedó a $5 pesos de romper la barrera de los $1.500.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.495 y $1.500 para la venta. La mayor cotización llegó a $1.505.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.490 para la compra y $1.510 para la venta, con una suba de 1,7% en la jornada.

El mayorista se ubicó en $1.477, subió más del 5% en el día y quedó a un 1% del techo de la banda, posicionado actualmente en $1.490,57.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,4% hasta $1.548,25, mientras que el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 1,4% hasta los $1.565,69.