La Champions League vuelve este martes después de tres semanas de inactividad, con varios nombres pesados, un partido sobresaliente y el protagonismo de muchos de las estrellas de la Selección Argentina.

"Nosotros tenemos que llevar el partido a donde creemos que podemos hacerlos daño. Con un ritmo de juego seguramente alto. Visualizamos un partido con intensidad", adelantó Diego Simeone en la conferencia de prensa previa a la visita de su Atlético de Madrid (3 puntos) al entonadísimo Arsenal de Inglaterra, puntero tanto en la Premier League doméstica como en la Champions (6).

La historia arrancará a las 16 (televisación de ESPN) y encontrará al Colchonero sediento de revancha ya que en el debut también pasó por Inglaterra, con derrota en tiempo de descuento ante Liverpool (3-2) y polémica entre el Cholo y algunos de los hinchas locales. "Vamos a enfrentarnos a un equipo muy bueno, con un patrón de juego y con unas características en el manejo de cada partido increíbles. Vienen cinco o seis años desde que llegó (Mikel) Arteta teniendo una identidad muy clara, no la negocian, al revés, la mejoran", halagó el DT a su colega.



Tras aquella caída en Anfield, el Atlético se repuso con un contundente 5-1 ante Eintracht Frankfurt en Madrid, pocos días después del tremendo triunfo en el clásico ante el Real por 5-2. Desde allí, el equipo bajó un poco su furia anotadora y empató 1-1 con Celta de visitante y superó este fin de semana al Osasuna por 1-0 con gol de Thiago Almada tras pase de Giuliano Simeone.

Parte de esa de escasez goleadora se debe a la mini racha de Julián Alvarez de tres partidos sin anotar si se incluye el amistoso ante Venezuela con la Selección. La "Araña", quien hasta entonces llevaba siete gritos en ocho juegos, analizó antes del encuentro: "Podemos ganarle a cualquier equipo. Tenemos un gran plantel con grandes jugadores. Es cierto que no arrancamos de la mejor forma la temporada, pero el equipo está bien y hemos ido de menos a más. Estamos en un buen momento para enfrentarnos a cualquiera".

Otro de los platos fuertes del martes será el duelo entre el Bayer Leverkusen (2) de "Equi" Fernández, Exequiel Palacios y el "Diablito" Echeverri contra el PSG (6), vigente campeón europeo. Se enfrentarán a las 16 con televisación de ESPN 3. Además, a esa hora Lautaro Martínez y su Inter (6) estarán visitando al Unión St. Gailloise belga (3) de Kevin Mac Allister, mientras que el Villarreal (1) de Juan Foyth será local del Manchester City (4) por Fox Sports.

La actividad del martes se completará con estos partidos: desde las 13:45, Barcelona (3) vs. Olympiacos (1) por Fox Sports y Kairat Almaty de Kazajistán (0) contra Pafos de Chipre (1) por ESPN 2; y a las 16, Copenhague (1)-Borussia Dortmund (4), Newcastle (3)-Benfica (0) por Fox Sports 2 y PSV (1)-Napoli (3) por ESPN 4.