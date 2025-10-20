José C. Paz celebra este 20 de octubre un nuevo aniversario de su independencia como distrito y el intendente Mario Ishii aprovechó la ocasión para reivindicar la historia y el esfuerzo colectivo que dieron origen a la autonomía local. “En este día tan especial celebramos los 31 años de la creación de José C. Paz. Orgulloso de nuestra historia y de todo lo que juntos construimos”, escribió el jefe comunal en sus redes sociales, acompañado por una foto histórica y un video conmemorativo.

La jornada, de fuerte carga simbólica para los paceños, rememora la sanción de la ley provincial que en 1994 concretó la división del antiguo partido de General Sarmiento y dio nacimiento al municipio de José C. Paz. Aquel hecho, impulsado por dirigentes y vecinos que reclamaban autonomía administrativa y política, marcó un antes y un después en la identidad del distrito.

“Hoy es un día muy especial para mí y para todos los vecinos de José C. Paz. Hace exactamente 35 años comenzamos a soñar con algo que parecía imposible: la independencia de nuestro partido”, expresó Ishii en el mensaje en el que repasó la lucha previa al reconocimiento institucional.

“De la utopía a la realidad”

El intendente evocó los años en que un pequeño grupo de militantes comenzó a impulsar la creación del nuevo municipio. “Recuerdo esos días como si fueran ayer. Junto a un grupo de compañeros empezamos a luchar por dividir General Sarmiento y darle a José C. Paz la autonomía que merecía. Muchos se reían, otros decían que era una locura, que nunca lo lograríamos. Pero nosotros teníamos fe y convicción”, relató.

Esa lucha se prolongó durante cuatro años, hasta que el 20 de octubre de 1994 la Legislatura bonaerense aprobó la Ley de Autonomía Municipal, que otorgó a José C. Paz su independencia administrativa y política. “Cuatro años de trabajo incansable dieron sus frutos. El 20 de octubre de 1994 salió la Ley que nos dio vida propia. Hoy José C. Paz cumple 31 años como distrito independiente”, escribió Ishii.

Desde entonces, el municipio del noroeste bonaerense se consolidó como una de las referencias políticas y territoriales más importantes del conurbano. Bajo la gestión de Ishii, que gobernó durante la mayor parte de ese período, José C. Paz experimentó un proceso de expansión urbana y desarrollo institucional que fortaleció su identidad local.

“Ver todo lo que hemos construido juntos me llena el corazón de orgullo. De ser un sueño imposible, pasamos a ser un distrito pujante, en constante crecimiento, con identidad propia y futuro prometedor”, afirmó el intendente, quien en los últimos años impulsó un modelo de gestión centrado en la ampliación del sistema educativo y sanitario municipal.

Ishii destacó además el acompañamiento de la comunidad y de los trabajadores municipales en cada etapa del desarrollo paceño: “Gracias a Dios y a cada vecino que creyó en este proyecto. Lo que era una utopía hoy es una realidad que nos enorgullece a todos”.

El festejo del 31° aniversario encontró al municipio con una agenda de actividades institucionales, culturales y educativas que ponen en valor el camino recorrido desde la autonomía. Para el intendente, el desafío de los próximos años es “seguir consolidando un modelo e gestión que combine desarrollo local, inclusión y participación ciudadana”.

En ese sentido, funcionarios y representantes de instituciones locales coincidieron en que el aniversario no sólo celebra un logro del pasado, sino también una reafirmación de la identidad colectiva del distrito. “José C. Paz sigue creciendo porque nunca dejó de creer en sí mismo”, sintetizó un colaborador del intendente, en línea con el mensaje que dominó la jornada: el orgullo por lo construido y la convicción de que los sueños colectivos, incluso los más utópicos, pueden hacerse realidad.