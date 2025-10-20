La diferencia de valor de venta entre los departamentos a estrenar y los usados se encuentra en el 30 por ciento: la brecha más alta registrada desde diciembre de 2015, cuando era de apenas un 7 por ciento, según reflejó un relevamiento realizado por el portal de clasificados Zonaprop. El reporte alertó sobre una profundización del margen, que se convirtió en el más amplio de la década: “en los últimos doce meses, la variación entre ambos segmentos creció 8 puntos porcentuales”.



El informe reveló que actualmente, un departamento a estrenar se ubica en 2898 dólares por metro cuadrado y registra en 2025 un incremento del 5,2 por ciento. Por otro lado, un departamento usado tiene un valor de 2.219 dólares por metro cuadrado, con un aumento anual del 3,32 por ciento.

Al analizar todos los segmentos del mercado, según el portal inmobiliario, los departamentos en pozo lideran aumentos anuales, al precisar que “registran un alza del 8,29 por ciento en 2025 y el metro cuadrado se ubica en 3033 dólares, superando en un 4,4 por ciento a las unidades a estrenar”. Sin embargo, aclararon que “al tener en cuenta sólo las propiedades listas para habitar, son las unidades nuevas las que muestran la mayor apreciación durante este año”.

En cuanto al costo de la construcción, indicaron que “aunque muestra una leve tendencia a la baja desde julio, se mantiene en niveles elevados”, detallando que “el índice sigue 94 por ciento por encima del de octubre de 2023 y cuesta casi tres veces más que en el piso histórico de octubre de 2020”.

Al respecto, explicaron: “este costo de base impulsa, por un lado, el alza de las unidades a estrenar y por otro lado, incrementa la brecha de valores con los usados, que pasan a ser una opción más atractiva y económica para los interesados en comprar propiedades”.

Por barrio

Los barrios donde la oferta de departamentos a estrenar es más costosa son Puerto Madero. Se presenta como primero en el ranking con 6.701 dólares el metro cuadrado (m2), seguido por Palermo (3.309 dólares/m2) y Belgrano (3.774 dólares/m2).

En contrapartida, Villa Riachuelo es el barrio más económico. El metro cuadrado se ubica en 1.742 dólares. El podio lo completan Parque Avellaneda (1.830 dólares/m2) y Nueva Pompeya (1.855 dólares/m2).