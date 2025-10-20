Un informe reciente de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) analizó las desigualdades que enfrentan las mujeres argentinas para acceder al mercado laboral, el control de los recursos económicos y la distribución de las tareas de cuidado.

Durante la presentación del boletín, realizada el miércoles 15 de octubre pasado en la Casa de Naciones Unidas, la coordinadora residente de Naciones Unidas en Argentina, Claudia Mojica, destacó: “Desde el Sistema de Naciones Unidas colaboramos con el Gobierno Nacional y otros actores para promover el empoderamiento económico de las mujeres con base en los compromisos internacionales. Esta colaboración incluye la preparación de productos de conocimiento como este que mis colegas presentan el día de hoy, conscientes de que la igualdad entre hombres y mujeres contribuye de manera importante al impulso de la economía y el desarrollo".

Por su parte, el oficial a cargo de la oficina de CEPAL en Argentina, Romain Zivy: "Entender los obstáculos a la autonomía económica que enfrentan las mujeres en cada una de estas situaciones es clave para diseñar políticas que respondan a las realidades diversas de las mujeres en nuestro país”.

En tanto, la directora de Programas en Uruguay y Oficial a Cargo (a.i.) en Argentina, Magdalena Furtado, señaló que el boletín permite comprender que no "podemos quedarnos solo con los promedios porque entre las propias mujeres hay distintos escenarios y, por lo tanto, las recomendaciones y medidas de políticas deben ser diferentes en cada uno de ellos”.

Verónica Baracat, coordinadora del Programa País de ONU Mujeres Argentina, fue la encargada de la presentación técnica del documento, y el panel de comentaristas, moderado por Soledad Villafañe de CEPAL, fue integrado por Gala Díaz Langou, Directora Ejecutiva de CIPPEC; Corina Rodríguez Enríquez, Investigadora Independiente del CONICET con sede en el CIEPP; y Larraitz Lexartza, Oficial Técnica de Instituciones de Mercados Inclusivos de la OIT, quienes aportaron miradas complementarias sobre los principales resultados del boletín.

El boletín, elaborado por Soledad Salvador, consultora del área de empoderamiento económico de ONU Mujeres en Uruguay; y Malena Monteverde, consultora en estadísticas y datos de ONU Mujeres en Argentina, a partir de datos estadísticos, identifica tres escenarios que reflejan los desafíos estructurales que enfrentan las mujeres en su camino hacia la autonomía económica.

Los tres escenarios —pisos pegajosos, escaleras rotas y techos de cristal— fueron desarrollados originalmente por ONU Mujeres en la publicación "El Progreso de las Mujeres en América Latina y el Caribe 2017" 1, y en este boletín se construyen en función del nivel educativo y el ingreso del hogar, permitiendo comprender cómo se manifiestan las desigualdades de género en distintos contextos socioeconómicos.

El escenario de pisos pegajosos describe a mujeres con baja escolaridad y recursos limitados, con alta carga de cuidados no remunerados y escasa participación laboral; escaleras rotas refiere a quienes, con nivel educativo medio, enfrentan trayectorias laborales intermitentes por falta de servicios de cuidado adecuados; y techos de cristal alude a mujeres con formación superior y mayores ingresos que, pese a sus capacidades, encuentran barreras invisibles como brechas salariales y obstáculos para acceder a puestos de liderazgo.

El informe presenta recomendaciones de política pública específicas para cada escenario, que incluyen la ampliación de licencias, la formalización del empleo, el impulso a la corresponsabilidad en las tareas de cuidado y el acceso al crédito, con el objetivo de avanzar hacia una sociedad del cuidado que garantice la igualdad de género y promueva la justicia distributiva.

La nutrida discusión entre las y los asistentes puso de relieve la importancia de este Boletín interagencial, un documento ejecutivo basado en evidencia que busca visibilizar las diversas dimensiones que inciden en las desigualdades de género. Se destacó la vigencia del Boletín anterior, centrado en los altos niveles de endeudamiento de los hogares —en especial, los monomarentales—, y se propusieron posibles temáticas innovadoras para las próximas ediciones.