Con la expectativa de desbancar a Estudiantes de La Plata de la cima del Grupo A, Defensa y Justicia tiene todo listo para visitar a Unión de Santa Fe este martes desde las 19.15 (TV: TNT Sports) en el Estadio 15 de Abril, por la fecha 13 del Torneo Clausura.

Mientras el conjunto de Florencio Varela no presentaría mayores variantes, el entrenador tatengue, Leonardo Madelón, aguardaba la evolución de Marcelo Estigarribia, que finalmente no será de la partida por arrastrar una sinovitis en la rodilla. El cuerpo técnico decidió darle descanso y su lugar será ocupado por Agustín Colazo, que tendrá su primera titularidad en el campeonato, acompañando en el ataque santafesino a Cristian Tarragona.

Además, en la mitad de la cancha regresará Julián Palacios, reemplazando a Augusto Solari, para volver a conformar el mediocampo que mejores resultados le dio al equipo en el arranque del torneo para tratar de sacar boleto a los play-offs.







