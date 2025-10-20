Si en el lenguaje cinematográfico el concepto de “campo” designa el espacio donde se disponen todos los objetos visibles dentro de los márgenes de la pantalla, el de “fuera de campo” engloba el amplio terreno que queda por fuera de la imagen capturada por la cámara, aquello que no se ve pero muchas veces se sugiere o condiciona el accionar de los personajes. Es probable que el término esté en la boca de buena parte de la comunidad audiovisual de la Argentina durante las próximas semanas. Y no porque haya un boom de rodajes -la situación es más bien la contraria-, sino porque así se llamará la muestra que se llevará a cabo entre el 6 y el 11 de noviembre en la sala Enrique Carreras de la Ciudad de Mar del Plata.

Organizada por un numeroso colectivo de directores, productores, críticos y trabajadores del audiovisual, Fuera de Campo se presenta como “una acción política de defensa del cine argentino” ante el “ataque a la cultura perpetrado por el gobierno”, según define el editorial, que asegura que “el INCAA de Carlos Pirovano ya no está paralizado”, sino que “los fondos genuinos del Instituto que les corresponden a las películas están siendo destinados a la especulación financiera: inversiones en letras del Tesoro Nacional, bonos de distintos tipos y hasta plazos fijos”, tal como contó este diario un mes atrás.

“No parece importarle tampoco al INCAA que las películas encuentren su público: el inminente cierre de Cine.ar y el destrato hacia los trabajadores del Instituto y de los espacios INCAA dan cuenta de ello. Pareciera que en vez de tratarse de un problema de gestión, es un problema ideológico: están decididos a empequeñecer el cine argentino porque la soberanía nacional no es una prioridad, es más bien un obstáculo”, agregan los organizadores en un texto en el que también apuntan contra el Festival oficial de Mar del Plata, que tendrá lugar en las mismas fechas en la misma ciudad: “Aunque esta edición se anuncie como `el renacer del esplendor´ con spots generados con IA, nosotros creemos que el verdadero esplendor es tener un festival que no deje afuera a su industria nacional; una industria viva, pujante, que produzca y se encuentre con su público; una comunidad que se acerque a discutir, a conversar las películas. Esplendor es abrazar la propia historia del festival, convocar a la ciudad que lo acompaña”.

Realizado el año pasado bajo el nombre de “Contracampo”, en referencia a la legendaria sección paralela programada por Nicolás Sarquís entre las ediciones de 1996 y 1998 del Festival de Mar del Plata, el evento tendrá como plato fuerte la exhibición de casi 40 producciones nacionales, entre cortos y largos contemporáneos y clásicos, al tiempo que también se realizarán varias actividades paralelas. La selección incluye varios de los títulos que circularon –y en varios casos ganaron premios– por distintos festivales del mundo durante 2024.

Sin ir más lejos (en tiempo y espacio), el título de clausura será La noche está marchándose ya, de los cordobeses Ramiro Sonzini y Ezequiel Salinas, que acaba de ganar el Premio Especial del Jurado del Festival de Valdivia, en Chile, y cuya trama sigue a un joven proyectorista de un cineclub municipal que sobrevive con un magro salario y, ante la disyuntiva de ser despedido, acepta convertirse en sereno nocturno y termina viviendo clandestinamente en el cine donde trabaja. La apertura, por su parte, será el work in progress de Diciembre, de Lucas Gallo, que reconstruye con material de archivo restaurado la crisis de 2001, capturando la espontaneidad de las protestas y la inestabilidad política que llevó a la renuncia de cinco presidentes.

También el Gran Premio del Jurado, pero del festival suizo de Visions du Réel, uno de los más importantes de cine documental, ganó El príncipe de Nanawa, en el que la realizadora correntina Clarisa Navas registra durante una década el crecimiento, los deseos y las resistencias cotidianas de un niño que crece en un pequeño pueblo en la frontera con Paraguay. Suiza alberga también al festival de Locarno, de donde Hijo mayor, primer trabajo de ficción de Cecilia Kang luego de dos documentales, se vino con el reconocimiento a "Mejor dirección emergente" de la sección Cineasti del Presente.

Documental "El príncipe de Nanawa", de Clarisa Navas.

De Suiza a España, ya que en la televisión de ese país se exhibirá Las corrientes, de Milagros Mumenthaler, luego de ganar el Premio RTVE Otra Mirada del Festival de San Sebastián. El tercer largometraje de la responsable Abrir puertas y ventanas (2011) y La idea de un lago (2016) acompaña a Lina, una profesional de la moda, que se deja llevar por un impulso repentino después de recibir un prestigioso premio en Suiza y, una vez regresada a Buenos Aires, no dice nada sobre lo sucedido.

También en el evento vasco se vio Siempre es de noche, un mediometraje que Luis Ortega filmó en paralelo a El jockey y cuya sinopsis preludia una dosis de delirio cuanto menos similar a la aplicada en la película protagonizada por Nahuel Pérez Biscayart y Úrsula Corberó: “Una joven armada y un poeta con una extraña condición física viven en una casa sin conexión con el exterior. Un día toca el timbre un afilador de cuchillos que se enamora a primera vista de la muchacha. El poeta cree que es la muerte que viene por él. Cuando ella se embaraza y nace su hijo, la joven vuelve a la casa de su madre, una señora con serios problemas”, asegura la información oficial.

Y hablando de España…allí acaba de terminar el Festival de Sitges, donde tuvo su premiere mundial El susurro, de Gustavo Hernández Ibáñez, otra que cruzará el Atlántico para exhibirse en la muestra costera. Su recorrido narrativo sigue a dos hermanos que huyen de la herencia de su padre vampiro hacia una casona aislada en el bosque, donde descubrirán que sus vecinos forman parte de una red criminal que secuestra adolescentes para producir películas snuff y planean deshacerse de ellos. Mucho menos encorsetada en los géneros clásicos promete ser Pin de fartie, de Alejo Moguillansky, que se exhibió poco más de un mes atrás en la sección Orizzonti del Festival de Venecia.

El resto de los largometrajes elegidos para Fuera de Campo son Dice que…, de Alejandro Fernández Mouján; Extracto de adiós, de Tomás Emanuel Brunella; Autopista América 2000, de Julieta Duchovny; El mundo al revés, de Agostina di Luciano y León Schwitter; El mar invisible, de Lucas Distéfano; Luciano, de Manuel Besedovsky; El atardecer de los grillos, de Gonzalo Almeida; Las presencias, de Juan José Gorasurreta; Había una vez un mago, de María Salomé Jury y Oscar Frenkel; Las descendientes, de Julieta Sans; y Tortuga persigue a tortuga, de Víctor González.