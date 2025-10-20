FESTIVALIPSIS ► Primavera Sound anunció su regreso al país para tener su tercera edición el 28 y el 29/11 del año próximo en Buenos Aires, aún sin predio ni artistas confirmados ► Y el Music Wins (2/11, Mandarine Park) redondeó el lineup completo para su cuarta edición, que encabezan Massive Attack y Primal Scream y tendrá a los también visitantes Tash Sultana, L'Impératrice, Yo La Tengo, The Whitest Boy Alive y Fcukers + los locales Winona Riders, Camionero, Juana Aguirre, Fonso y las Paritarias, Isla Mujeres, Evlay, Nina Suárez, Terrores Nocturnos, Ale Cares y los Magos Farciar, OK Pirámides, Hannie Schaft, Máze, Sakatumba, Socorro y Chita B2B Mabel.

DE VISITANTE ► La leyenda punk John Lydon, cantante de los legendarios Sex Pistols, llegará por primera vez con su otra banda, Public Image Ltd - PIL, para tocar el 10/4 en Rosario, el 11/4 en C Art Media y el 12/4 en Mar del Plata ► El freak folkero canadiense Mac de Marco agregó segunda fecha en C Art Media (21 y 22/4), y también la agotó al toque ► Además, para el año que viene también sacaron turno Marky Ramone (10/2, Auditorio Sur), Living Colour (24/2, C Art Media), Chayanne (24/2, Movistar Arena), Alejandro Sánz (4/3 en Rosario, 6/3 en el Campo de Polo porteño y 8/3 en Córdoba), Antonio José (5/3 en Córdoba, 6/3 en Rosario y 7/3 en el Teatro Opera, CABA), Dirty Rotten Imbeciles + Ratos de Porão (14/3, Teatro Flores), Steve Hackett & Genetics (29/3, Movistar Arena), Jorge Drexler (17/4, Movistar Arena), Vapors of Morphine (29/4, Teatro Vorterix), Korn (10/5, Parque Sarmiento) y Cuarteto de Nos (28/5, Movistar Arena).

PANTALLAZOS ► ¿Estás para ir al cine? Walas de Massacre y Jimena Grandinetti protagonizan el slasher argentino Masacre en el Delta, primera película de Facundo Nuble, recientemente estrenada en salas locales; donde también son los últimos días de proyección de Desde adentro, el thriller argentino donde una atleta (Magui Bravi) deviene en mula narco ► ¿Preferís quedarte viendo series? Hubo debuts para la terrorífica Teacup (Universal+) y la comedia ácida Haha, You Clowns (Adult Swim) y salieron nuevas temporadas de la mexicana Vgly (HBO Max) y la animación Smiling Friends (Adult Swim).

LA VOZ DEL ESTADIO ► Tini sigue agregando funciones para su show Futttura en Tecnópolis: ahora sumó el 15/11, luego de agotar las del 24, 25 y 31/10 y 1º, 2, 7 y 8/11 ► Y también Wos sigue en racha de anuncios y sold outs, para su regreso a Obras, después de tres años sin shows en CABA y con tema nuevo, "Así nomás": estará el 27 y 28/10 y el 4, 10 y 11/11 ► En ese mismo lugar, El mató a un policía motorizado agotó los tickets para su show del 20/12 y agregó otra fecha para el 19/12 ► Milo J sigue haciendo historia, en este caso por estar a punto de convertirse en el artista más joven en presentarse en Vélez, donde ya agotó un estadio para el 18/12 y agregó una segunda fecha para el 19/12 ► Duki va rumbo a su 12º Movistar Arena, todavía con algunas entradas en venta para el 18/12 y shows ya agotados en el estadio de Villa Crespo para el 6 y 7/11 y el 17/12 ► Y también YSY A prepara su gran show de fin de año, en su caso para presentar su EP Mordiendo el bozal el 29/11 en Mandarine Park.

HACELA SIMPLE ► Las primeras canciones de octubre vinieron firmadas por Wen + Gianluz ("Criatura"), Juan Ingaramo ("Shampoo"), Campo Loop ("Grito gaucha"), Juli Cardozo ("El comienzo"), Lisa María ("A mi nube"), Las Manos de Filippi ("¡Otra vez!"), Pilar Victoria ("Mi vida"), Un Desastre ("Muy tarde"), La Cara de los Últimos ("Naufragar"), Comandante Cruz + Antonia Navarro ("El milagro de tu suerte"), Vicky Soulé ("Turistas"), Valen G ("De qué sirve?", "Ojos cerrados" y "Blu"), Ilusiones ("Verde azul"), Juan Luqui ("Nada más"), Emmanuel Horvilleur + Alex Andwandter ("Ya es tarde"), Wayra Iglesias ("Rehén de la moda"), Amanda Pujó ("Sheryl"), Innellea + Peces Raros ("Parte del juego"), Lupe Larrode ("Fotos") y Devilsnite ("You Can't Run From the Devil").





