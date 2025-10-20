El Gobierno nacional adjudicó a la empresa Transportadora Gas del Sur (TGS) las obras de extensión del Gasoducto Perito Moreno, que demandará una inversión de 700 millones de dólares. La decisión se formalizó a través de la Resolución 397/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La ampliación permitirá sumar 14 millones de metros cúbicos diarios de gas natural proveniente de Vaca Muerta. Con la entrada en operación de estas obras, la capacidad total del gasoducto se incrementará, pasando de 21 a 35 millones de metros cúbicos por día. La iniciativa incluye la construcción de nuevos tramos del ducto que conectarán Tratayén (Neuquén) con Salliqueló (Buenos Aires). Asimismo, el proyecto abarca la instalación de tres plantas compresoras, que totalizarán 90.000 HP, además de obras complementarias en el sistema operado por TGS. El objetivo de las obras es ampliar el abastecimiento de gas al Gran Buenos Aires y al Litoral.

De acuerdo a las estimaciones del Gobierno nacional, el proyecto representaría un ahorro estimado superior a 700 millones de dólares anuales en divisas, debido a la reducción de la necesidad de importar combustibles líquidos y gas natural.