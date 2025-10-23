En el último día de campaña, Cristina Kirchner dejó un mensaje de cara a las elecciones de este domingo. "El experimento libertario fracasó", afirmó y agregó que el voto de cada uno de los ciudadanos “puede ponerle un límite al desgobierno” de La Libertad Avanza (LLA). La expresidenta acusó al Presidente de tener “como jefe de campaña” a Donald Trump, llamó a frenar "este modelo de entrega, destrucción y sobre todo de profunda humillación nacional" y sostuvo que el peronismo "es la única fuerza capaz de hacerlo".





"Este domingo es Milei y el ajuste permanente o la Argentina", fue el llamado de Cristina Kirchner a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, desde San José 1111, donde cumple su condena proscriptiva.

En su convocatoria a votar al peronismo, la exmandataria sostuvo que las pruebas del "fracaso libertario” son que “la gente no llega a fin de mes, y tiene que endeudarse para pagar la luz, comprar comida o remedios mientras los ganadores del modelo fugan las enormes ganancias que obtuvieron con la timba financiera”.

También cuestionó al Gobierno por “terminar rogando” a Estados Unidos “un salvataje que de solución no tiene nada y de humillación, todo”, y recordó las palabras del “jefe de campaña” de Milei, Donald Trump: ‘Los argentinos no tienen dinero, están luchando fuerte para sobrevivir’”.

“Compatriotas, la Argentina es un país demasiado grande y digno como para depender del humor de un presidente extranjero”, dijo CFK y puntualizó que “la soberanía argentina no se negocia, (porque) le pertenece a su pueblo”.

Por eso, remarcó que el próximo domingo “hay que frenar este modelo de entrega, de destrucción y de profunda humillación nacional”, y enfatizó que “la única fuerza capaz de hacerlo es el peronismo”.

El mensaje completo de CFK:

"Queridos compatriotas:

Este próximo domingo 26 de octubre tenemos una cita decisiva y también una gran oportunidad democrática, porque no elegimos solo diputados y senadores. El voto de cada uno de ustedes puede ponerle un límite al desgobierno de Milei, para terminar con el ajuste permanente sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, con la entrega de la soberanía nacional, con el castigo a las personas que viven de su trabajo o a los que trabajaron toda su vida.

El experimento libertario fracasó y todos lo saben. La gente no llega a fin de mes, tiene que endeudarse para pagar la luz, comprar comida o remedios mientras los ganadores del modelo fugan las enormes ganancias que obtuvieron con la timba financiera.

Y si alguno todavía tiene dudas sobre el fracaso, bueno, basta escuchar las palabras del principal sostén de Milei y en la práctica su jefe de campaña, nada más ni nada menos que el presidente norteamericano, Donald Trump, que lo dijo hace poquitos días muy clarito y con todas las letras. Textual: “Los argentinos no tienen dinero, están luchando fuerte para sobrevivir”.

Es que la realidad es tan fuerte que se escucha y se ve desde Estados Unidos y creo que también desde cualquier parte del mundo.

Milei se cansó de repetir en público que era el mejor gobierno de la historia con el plan económico más exitoso, pero terminó rogando un salvataje en Estados Unidos. Un salvataje que de solución no tiene nada y de humillación, todo.

Compatriotas, la Argentina es un país demasiado grande y digno como para depender del humor de un presidente extranjero. La soberanía argentina no se negocia, le pertenece a su pueblo. Por eso este 26 de octubre hay que frenar este modelo de entrega, de destrucción y de profunda humillación nacional. Y la única fuerza capaz de hacerlo es el peronismo.

Les pido que este domingo vayan a votar, porque no hay camino más democrático para cambiar las cosas que el voto. Es fundamental que todos los ciudadanos lleguen a la mesa sabiendo cuál es la lista del peronismo en su provincia o en la ciudad de buenos aires.

Tambien les pido que cuidemos mucho la elección. El gobierno cambió el instrumento de votación sin la debida capacitación, poniendo en riesgo la transparencia que nuestro sistema siempre tuvo. Cada presidente de mesa, cada fiscal y cada votante tiene la responsabilidad de cuidar el voto popular.

El freno a Milei empieza este domingo. Pero la tarea continúa al día siguiente, para empezar a pensar cómo sacar a la Argentina que este gobierno va a dejar.

Este 26 de octubre es Milei y el ajuste permanente, o la Argentina, nuestra casa común."

