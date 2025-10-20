Aún sin ganar el torneo desde 2007, Argentina sigue siendo el máximo campeón en la Sub-20, categoría juvenil de mayor relevancia en el fútbol moderno. El domingo, en Santiago de Chile, la Selección de Diego Placente estuvo cerca de darnos otro día de coronados de gloria si no fuera porque en el último peldaño del camino se le cruzó Marruecos, país sensación por fuera del eje UEFA-Conmebol. El gran momento del fútbol magrebí lo anticipó Carlos Bilardo en el año 2000 y así está sucediendo: el representativo del norte de África metió semis en Qatar 2022, medalla olímpica en París 2024, la primera clasificación africana a USA-MEX-CAN 2026 y ahora su primer Mundial.

El aluvión marroquí deberá ser mirado con cuidado el año próximo, cuando en el norte de América se defina el campeón Mundial por el próximo ejercicio. Un anticipo de ello lo tendremos entre diciembre y enero, cuando la Copa Africana de Naciones se juegue justamente en ese país mediterráneo. Todo parece indicar que España no será el único peligro para el cetro que Argentina buscará defender en nuestro invierno venidero alrededor de la órbita de Miami y su Messimanía a la medida del business del soccer.

Al igual que Lionel Scaloni y sus ayudantes Pablo Aimar y Walter Samuel, también Diego Placente pertenece a la estirpe Pekerman: todos fueron campeones en Malasia '97, aquel recordado Mundial Sub-20 bajó las órdenes de José. Es bastante evidente que hay mucho diálogo y conexión entre ambos cuerpos técnicos, ya que Placente aceptó prescindir para esta Copa del Mundo de Chile tanto de Franco Mastantuono como de Claudio Echeverri, sus figuras en el clasificatorio sudamericano del último verano, porque se los pidieron en la Selección mayor. Por eso, en cierto punto, este proceso juvenil también puede entenderse dentro del fenómeno Scaloneta.

Tras la dimisión de Javier Mascherano, Diego Placente se hizo cargo de las juveniles y le dio nueva impronta a la cantera argenta de la casaca albiceleste con el escudo AFA y las tres estrellas. Fue campeón Conmebol 2023 en Ecuador, antesala del Mundial Sub-17 en Indonesia al que llegó a las semis y cayó recién en penales ante Alemania, la bestia negra de nuestras selecciones en las últimas tres décadas y media.

Con esa misma base encaró dos años años el clasificatorio para el Mundial Sub-20 en Venezuela, donde salió subcampeón por debajo de Brasil, a pesar de lo enfrentó dos partidos y en el primero lo aplastó por 6-0. Antes de Chile 2025, la Placenteta tuvo su turno en el Torneo L'Alcudia, un certamen juvenil más comercial que deportivo pero lo mismo competitivo, el mismo que Scaloni ganó en 2018 como primerísima prueba como DT albiceleste y ahora también lo acaba de obtener su compañero en Malasia '97.

A Placente ahora lo acompaña en su staff otro campeón del mundo juvenil con Pekerman y también defensor: Facundo Quiroga. El cuerpo técnico se completa con Ariel Garcé, convocado por Maradona para Sudáfrica 2010 porque, según cuenta la leyenda, Diego lo soñó levantando la del mundo, cosa que estuvo cerca de ocurrir el domingo pasado en Santiago de Chile.

Bilardo también decía que del subcampeón no se acordaba nadie, aunque no hace falta que nosotros lo cuestionemos: fue su propia experiencia la que lo contradijo tras Italia '90, pródiga en épicas inolvidables como el gol del Cani a Brasil, los penales de Goyco y Diego con el tobillo como un melón llegando hasta la misma final. Además él mismo tuteló el anterior subcampeonato mundial Sub-20 de Argentina, en México '83.

Como legado de esta performance, Diego Placente deja en carpeta y a la vista de todos notables prospectos a futuro (más cercano que lejano) como el goleador Mateo Silvetti, hoy en el Inter de Miami, también el gambeteador enganche Gianluca Prestianni, del Benfica y el tiempista volante central Milton Delgado, de Boca. Y también valores que tras el Mundial 2026 serán de suma importancia para la línea defensiva de la Scaloneta, acaso la franja más necesita de renovación, como el zaguero Tobías Ramírez, de Argentinos Juniors, o los laterales Julio Soler, del Bournemouth inglés, y Dylan Gorosito, también de Boca Predio.

En tanto, dentro de dos semanas comenzará el otro mundial juvenil, el Sub-17, en Qatar y también bajo la dirección técnica de Diego Placente. A prestar atención, entonces.





