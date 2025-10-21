La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Jennifer Rochon, quien está a cargo en Estados Unidos de una de las demandas claves sobre el caso $LIBRA, sostuvo en una resolución que no descarta que los "propietarios de las ganancias" del esquema relacionado con esa criptomoneda sean el presidente Javier Milei, su hermana Karina o incluso el empresario de ese país Hayden Mark Davis, creador del token. La magistrada introdujo esa afirmación al rechazar un pedido de pruebas e información de cuatro fondos de inversión que son acreedores por la falta de pago del llamado "cupón PBI" en 2013 que obtuvieron un fallo favorable en los tribunales británicos que dispusieron que el Estado Argentino les pague 1500 miEn el contexto de esa demanda buscan identificar "activos disponibles" para poder asegurarse el cobro.
Una jueza de EE.UU cree que podrían ser dueños de las ganancias de $LIBRA
Desde New York apuntan a los Milei y Davis
Rochon respondió que los ingresos generados con el lanzamiento de $LIBRA no pertenecerían a la república Argentina sino a las personas en cuestión.
