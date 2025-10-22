Liliana Heker presenta Noticias sobre el iceberg, su reciente y esperada novela, acompañada por la escritora rosarina Lila Gianelloni. "¿Puede una mujer reinventarse más allá de sus setenta años? ¿Puede un autor volver a sentir la urgencia de crear luego de décadas sin componer una sola obra nueva?", son dos preguntas disparadoras de la obra en la que Greta, que en el pasado brilló como escritora, vive retirada en compañía de su gata (A las 18 en el Auditorio Angélica Gorodischer.)
