El escritor rosarino Javier Núñez presenta su nuevo libro de relatos, Dragones en los márgenes, acompañado por Nicolás Manzi y Julieta Tonello. “En los mapas antiguos, los márgenes del mundo conocido aparecían ilustrados con bestias extrañas y frases del tipo 'Aquí hay dragones'. Esta advertencia indicaba que esas regiones inexploradas eran potencialmente hostiles o tan misteriosas que la imaginación las poblaba de criaturas fantásticas", adelanta el autor (A las 20, en la Sala Beatriz Guido.)