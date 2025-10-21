En un duro editorial, el periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, analizó el estado actual del Gobierno de Javier Milei –absolutamente golpeado por el rumbo de la economía y los escándalos de corrupción que no dejan de aparecer– y explicó por qué su respuesta en esta situación es, apenas, un intento por hacer una lectura de las elecciones del próximo domingo tergiversada para buscar un número positivo que, con suerte, calme a los mercados.

El editorial de Víctor Hugo Morales

Si algo carece de encanto hoy es criticar a Milei. Hasta los más fieles falderos se le han dado vuelta y le repreguntan, se quedan mirándolo como si esperaran algo más de ese hombre atribulado, aturdido, mentiroso sin convicción, estafador y ridículo.Y aparece Trump lo crucifica cuando quiere ayudarlo.

La Argentina se muere en los brazos de Estados Unidos. Qué manera de caer, ¿no? Y Bregman apunta con certeza que al gobierno lo pueden extender con pulmotor, pero ya está terminado.

Trump dice que la Argentina no tiene nada, que hay que ayudarla, y Kicillof responde que la asistencia del FMI es un fracaso, pero si el rescate se pide al Tesoro de Estados Unidos, es un desastre al cuadrado.

Cristina Kirchner dice que el Tesoro norteamericano está comprando tiempo para que los especuladores salgan sin pérdidas. Una banda de delincuentes que, bajo la protección de Scott Bessent, recogen sus pilchas en medio del incendio. Están salvando lo que puedan.

¿Quiénes están detrás? Ayer y hoy, con De la Rúa, con Macri o con el desangelado Milei, ¿quiénes sostienen la deuda, el ajuste, la reforma laboral, los blanqueos y hasta que Nisman fue asesinado?

¿Cuáles son los personajes que atraviesan la vida de la Argentina desde Videla para acá, dominando las decisiones de los gobiernos, y cuando les aparece un Kirchner la ponen presa?

Están sentaditos con la mafia de Clarín, en una foto histórica del 9 de septiembre del 23, sin careta ni antifaz, empoderados.

Los muchachos de AEA son los únicos ganadores en la pandemia del covid y la plaga de Milei. La peste bobónica no es el personaje que rompe el Banco Central en una piñata televisiva y luego toma un swap para sostenerlo.

Acuciados por su pertenencia al Mercasur, con la machadista Villaverde, candidata de Río Negro; Fargosi, el amigo de Bruzzone; Espert llorando la traición; Santilli preguntándose “¿me pelo o no me pelo, esa es la cuestión?”; y Bullrich metida en todos los fatos, lo único que pueden hacer es tergiversar en lo posible el resultado de las elecciones.

Abrazarse a Trump como el que se ahoga y hunde a su salvador. Decir “Tesoro mío” y esperar el beso de la muerte.