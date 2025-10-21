Franco Colapinto firma todas las banderas y camisetas de Argentina que se le cruzan. "Gracias totales", comienza el posteo que le dedicó al público que lo acompañó en Austin.

"Sé del esfuerzo que hacen para venir a apoyarme y soy el más agradecido del mundo por tener tanta energía positiva y gente empujando para el mismo lado", agrega en el mismo video.

Ese cariño y apoyo se destacó este fin de semana, después de la decisión que tomó al cierre del GP de Estados Unidos, pasando a su compañero de equipo a pesar de que la dirección del equipo fue de mantener posiciones.

¿Cómo seguirá su futuro luego de "desobedecer" indicaciones en público? ¿Por qué todavía no tiene contrato si las estadísticas lo respaldan?

La rebeldía y el carácter de Franco

"Estábamos peleando por el puesto 17, no tiene sentido discutir", sintetizó el piloto argentino luego de superar en la pista a su compañero, Pierre Gasly. "Pasarlo era una manera de defenderme, creo que era lo correcto", puntualizó.

Las repercusiones de ese instante -de pura competencia- se redujeron a un comunicado de Alpine y a una frase que todavía resuena: "Estamos decepcionados".

Steve Nielsen, del equipo principal de la escudería francesa, anticipó que "este fin de semana nos deja mucho por analizar y abordar internamente".

El resumen que publica Alpine cada post carrera, sintetiza lo que pasó en pocas palabras: "Pierre entró en boxes en la vuelta 27 para cambiar a neumáticos blandos usados y se incorporó al tráfico, mientras que Franco se mantuvo fuera cinco vueltas más antes de parar”.

“Esto le dio ventaja de neumáticos sobre su compañero de equipo en los tramos finales. Pero con ambos coches gestionando el consumo de combustible y la posibilidad de ser doblados, el muro de boxes decidió gestionar sus posiciones. En la penúltima vuelta, Franco adelantó a Pierre en la curva 1 para terminar 17º, mientras que Pierre cayó al 19º”, concluye.

En otras ocasiones, ese espíritu competitivo, demuestra la fortaleza de un atleta. Y esa mentalidad ganadora es la que marca la diferencia en la carrera de deportistas multipremiados. En este caso solo fue otra oportunidad para que Alpine se mostrara molesto con su actitud.

Esa desobediencia del pilarense, que ya había recibido indicaciones que lo perjudicaban en otras ocasiones, fue bien recibida en redes sociales. Esas mismas redes sociales, que son las que critican a Alpine por "no cuidarlo", le dieron todo su respaldo y siguen esperando que sume puntos en las próximas fechas.

Pero el pedido principal continúa siendo que confirme su presencia en la temporada 2026.

Colapinto vs. Gasly

Videos, fotos, hay todo tipo de interacciones entre los dos pilotos de Alpine. La estrategia de marketing sigue siendo sumar "vistas" y "me gusta", de la mano de un Colapinto 100% atrayente para un público argentino que lo banca en cada publicación.

Pero al momento de subir al monoplaza, el vínculo se convierte en rivalidad, como en cualquier escudería que ha tenido sus roces por la ubicación final en la pista.

Y si solo los números firmaran un contrato, Franco Colapinto no estaría tan alejado de ese objetivo final.

A falta de 5 fechas, la competencia entre ambos pilotos acumula estas cifras, luego de 13 carreras:

Clasificaciones Sprint : Colapinto 0 - 2 Gasly

: Colapinto 0 - 2 Gasly Carreras Sprint : 1 - 1 (quedan 2)

: 1 - 1 (quedan 2) Clasificaciones : Gasly 8 - 5 Colapinto

: Gasly 8 - 5 Colapinto Posición final en carrera: Colapinto 6 - 7 Gasly

La clave en esa última comparación reside en que en las últimas competiciones Colapinto obtuvo mejores resultados y que, incluso, hubo días que fue perjudicado por las malas decisiones de su equipo:

GP EEUU: Colapinto 17° y Gasly 19°

y Gasly 19° GP Singapur: Colapinto 16° y Gasly 19°

y Gasly 19° GP Azerbaiyán: Gasly 18° y Colapinto 19°

GP Italia: Gasly 16° y Colapinto 17°

GP Países Bajos: Colapinto 12° y Gasly 16°

y Gasly 16° GP Hungría: Colapinto 18° y Gasly 19°

Calendario F1

Quedan solo cinco citas en este año y el futuro crrcano de Franco Colapinto tiene pocas semanas para resolverse: