Zurdos, de 21 años y argentinos. Nico Paz y Valentín Barco atraviesan su mejor momento en el fútbol europeo y, como están en clubes de segundo orden, sus nombres ya empezaron a sonar fuerte a la hora de reforzar a un par de pesos pesados de ese continente.

El interesado en Nico Paz sería nada menos que el Inter de Milán que, de acuerdo a la prensa italiana, estaría dispuesto a desembolsar la friolera de 58 millones de euros. El hijo del exdefensor Pablo Paz (exNewell's, Banfield e Independiente) viene de meterle un golazo a la Juventus en el triunfo 2-0 de su Como y es la gran figura de la Serie A en el arranque de temporada: está segundo en la tabla de goleadores (4) y primero en la de asistentes (4).

Ojo, Inter tendrá que negociar contra una billetera mucho más grande si es cierto el interés de llevarse al espigado mediapunta de 1,86 metro. Se trata del Real Madrid, que vendió a Paz al Como a mediados de 2024 por 6 millones de euros pero con un par de cláusulas de recompra: la primera, válida hasta 2025, de 8 millones; y la segunda, de 10 millones hasta 2026. Además, se quedó con el 50% del pase en caso de una futura venta.





Tan bueno es el momento de Paz que fue inevitable la consulta a Xabi Alonso durante la conferencia de prensa previa al choque de este miércoles entre Real Madrid y la Vecchia Signora por Champions League. "Vi el partido contra Juventus... Nos centramos en lo nuestro. Nico Paz no sólo esta temporada, su paso en la temporada pasada fue muy inteligente, al sitio que cayó y con el entrenador (Césc Fabregas) que cayó y cómo está evolucionando... ¿Su futuro? No es el momento", la pateó afuera el DT merengue.

Por el lado de Barco, su buen andar en el Racing de Estrasburgo no tiene tanta repercusión internacional dada la baja competitividad de la liga francesa, pero sí habría logrado llamar la atención de nada menos que el Bayern Múnich. De acuerdo al medio alemán TZ, un par de ojeadores del conjunto bávaro fueron a ver de cerca al lateral izquierdo en el empate 3-3 ante PSG como visitante, donde el exBoca se destacó con una asistencia.

Barco llegó a Estrasburgo en febrero de este año luego de pasar con más pena que gloria por Sevilla y Brighton, club al que llegó en 2024 luego de forzar su salida de Boca. Dado su buen andar, el conjunto francés lo compró por 10 millones hace unos meses y es titular habitual en el equipo que marcha 3º en la actual Ligue 1 tras ocho fechas.

El Bayern desde hace tiempo que lidia con la baja por lesión del canadiense Alphonso Davies en el lateral izquierdo y en los últimos partidos quien ocupó su lugar fue el austríaco Konrad Laimer, lateral derecho por naturaleza. De darse una venta, al ser internacional, Boca la recibiría con brazos abiertos ya que le ingresarían un 5% del total por el mecanismo de solidaridad entre clubes.