El Gobierno tiene la mirada puesta en los mercados. Las preguntas giran alrededor de qué lectura se hará sobre las elecciones del próximo fin de semana. Ante lo que parece ser un panorama adverso para la gestión de Javier Milei, ya comenzaron a verse algunas maniobras. Entre ellas, un intento del oficialismo de contabilizar los votos a nivel nacional, a pesar de ser elecciones de índole local.

De esta manera, al ser La Libertad Avanza el único sello presente en cada una de las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, desde la Casa Rosada apostaban a dar un dato electoral positivo y evitar presiones financieras el lunes en la apertura de los mercados, además de mostrarse como un Ejecutivo fuerte y en claro control de la situación.

Sin embargo, pasado el mediodía de este martes la Cámara Electoral le ordenó al Gobierno que publique los resultados de las elecciones por distrito y no hace el dibujo que pretendía, dejando por fuera de Fuerza Patria algunas fuerzas peronistas que van con otro sello o fuerzas provinciales alineadas con la oposición.

Tras la decisión de la CNE, Roberto Bacman, analista político y director de la consultora CEOP, djio por la 750: “Era la lógica. No es padrón único. No hay mucha vuelta para pensarlo. Lo que pasa es que después los medios hacen dos lecturas. Pintan el mapa de colores y sacan un promedio de los resultados”.

Y explicó: “Lo que está denunciado, que no fue solamente el PJ sino también la izquierda, es que el Estado no puede dar resultados globales porque no es de padrón único”.

En tanto, sobre los motivos que puede tener el Gobierno para buscar una maniobra de este tipo, agregó: “LLA es la fuerza más débil del Congreso argentino. Por más mal que le vaya, ya solo con tener Capital tiene ganancias”.

“El peronismo, te lo digo desde hoy, va a sumar todo lo que sea peronista dentro de la bolsa para hacer su interpretación. Y no está mal que lo haga. Incluso en las provincias donde va separado, lo va a sumar”, continuó Bacman.

A lo que agregó, con tono crítico: “Este tema lo tendría que haber resuelto el peronismo. El peronismo lo estaba manejando Mayans. Tiene que haber una conducción. Yo esto lo empecé a ver el viernes en distintos canales, cuando empezaron a decir que no era lo mismo en La Rioja que en Tucumán y La Pampa”.

“El peronismo tendría que haber hecho un plenario del Partido Justicialista y decir que va con todas esas marcas. Le están dando una ventaja a LLA, que viene trabajando en esto”, finalizó.