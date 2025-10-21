Este martes por la mañana, en una audiencia en la Ciudad Judicial, el fiscal jefe Agustín García, la fiscal del caso Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry decidieron que el único imputado por el transfemicidio de Azul Semeñenko quede bajo prisión preventiva.

El hombre de 59 años, identificado como Roberto Daniel Sánchez, es sospechoso del crimen en el que mediaron la violencia de género y el odio por la identidad de género de la trabajadora estatal trans. Estará preso al menos por ocho meses dado que el fiscal García expuso que el apuntado anteriormente evadió a la Justicia modificando y destruyendo evidencias y argumentó que si Sánchez estuviera libre habría riesgo de fuga y entorpecimiento.

En los expedientes del Ministerio Público Fiscal figura que la víctima, además de ser empleada en el sector público, también ejercía la prostitución. En ese contexto habría sido abordada por el acusado el 26 de septiembre a la 1.40 en la esquina de Félix San Martín y Santa Cruz, en el barrio neuquino de Belgrano. El señalado se habría dirigido hacia dicha dirección en una camioneta Ford Ranger blanca de su propiedad con la intensión, a priori, de mantener relaciones sexuales con Semeñenko.

Finalmente Sánchez habría trasladado a la víctima hasta su domicilio, en Copahue 1100. Allí atacó a la empleada estatal con "múltiples golpes con elementos contundentes, los que le produjeron fracturas en la región maxilar izquierda y maxilar inferior, fractura de antebrazo izquierdo y lesiones por fuerza contundente en la región frontal y cráneo-facial".

En esa sintonía, la fiscal Inaudi también detalló que la víctima recibió "25 heridas punzocortantes" de un arma blanca, coincidiendo 14 de ellas "en la zona del tórax y abdomen". Semeñenko murió "por un shock hipovolémico agudo por hemorragia interna masiva". La imputación que recae sobre el acusado es un homicidio triplemente calificado por ensañamiento, por odio a la identidad de género y por haber sido cometido por un hombre a una mujer mediando violencia de género.

La misma fiscal describió que el sufrimiento innecesario que Sánchez le habría provocado a Semeñenko y el odio a su identidad trans son "un patrón que se repite en crímenes de odio". Además, Inaudi agregó que "la multiplicidad de heridas y la energía utilizada para provocarlas dan cuenta de una agresión prolongada, intensa y cargada de hostilidad emocional negativa".

El transfemicidio de Azul Semeñenko

Azul Semeñenko había sido vista por última vez el 25 de septiembre, día en que cumplía 49 años, cuando asistió en bicicleta a un turno médico en el Hospital Castro Rendón en horas de la tarde. Esa noche, en la madrugada del 26 de septiembre, habría entrado en contacto con Sánchez y sus compañeras del Centro de Atención a la Víctima ya no pudieron comunicarse con ella.

En la vivienda de Copahue al 1100 habría ocurrido el ataque por el que el sospechoso quedó bajo prisión preventiva. Las pruebas de ese hecho fueron descubiertas en el allanamiento ocurrido el sábado 18 de octubre y consisten principalmente en las manchas de sangre tanto en su domicilio como en la Ford Ranger en la que también fue traslado el cuerpo de Semeñenko hasta el canal donde fue abandonado. Además, las cámaras de seguridad colocaladas por el mismo Sánchez registraron cómo él y Semeñenko salieron de la camioneta e ingresaron en su hogar el 26 de septiembre y cómo horas más tarde se retiró él solo cargando algo.

Luego de tres semanas de búsqueda, el cuerpo de Azul Semeñenko fue visto el pasado miércoles 15 de octubre en un canal en la zona de Valentina Norte Rural, cerca de Pergamino y Trenque Lauquen y al límite con Plottier. El cadáver estaba envuelto en una lona de color azul y atado. Por la gravedad de las heridas punzocortantes en tórax y brazos, las fracturas en la cara y el modo en que se encontró el cuerpo sin vida de la empleada estatal el caso fue investigado desde el principio como un transfemicidio.