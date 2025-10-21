Las joyas robadas del museo del Louvre el domingo pasado tienen un valor estimado de 88 millones de euros, equivalente a unos 102 millones de dólares, anunció el martes la fiscal de París, Laure Beccuau. "El conservador del Louvre estimó los daños en 88 millones de euros", una suma "extremadamente espectacular" pero que "no es en absoluto paralela ni comparable a los daños históricos", añadió la fiscal. Precisó que los ladrones "no ganarán" esa suma "si tienen la pésima idea de fundir esas joyas".

"Quizás podamos esperar que reflexionen y no destruyan esas joyas sin motivo", agregó la fiscal. La magistrada indicó que espera "con interés saber si, según el lenguaje policial", las huellas halladas "coincidirán o no". "Están siendo analizadas". Beccuau confirmó la cifra de "cuatro personas identificadas como presentes en el lugar". Interrogada sobre la existencia de eventuales complicidades internas en el museo más visitado del mundo, Beccuau respondió que no podía "responder con un sí o un no" en este momento.

Un centenar de investigadores

La fiscal dijo que los delincuentes obtuvieron el vehículo montacargas que sirvió para perpetrar el robo a través de "un seudoalquiler para un supuesto trasteo". "Cuando uno de los empleados de esta empresa se presentó en el lugar de la mudanza, se encontró con dos hombres amenazantes pero que no usaron en su contra ninguna violencia", agregó. Según ella hay "un centenar" de investigadores movilizados en la capital francesa en este caso.

La dirección del Louvre defendió la calidad de las vitrinas donde estaban las joyas, en respuesta a un artículo del periódico satírico francés que asegura que eran "aparentemente más frágiles que las antiguas". La pandilla llegó a las 09:30 poco después de que el museo abriera. Cuatro de ellos llegaron con un camión con elevador mecánico para acceder a la Galerie d'Apollon a través de un balcón cercano al río Sena. Las imágenes muestran la escalera que conduce a una ventana del primer piso. Dos de los ladrones entraron cortando la ventana con herramientas eléctricas, amenazaron a los guardias quienes evacuaron el local y cortaron los cristales de dos vitrinas. Un informe reveló que una de cada tres salas en el área del museo allanada no tenía cámaras de circuito cerrado de TV. La policía dice que los ladrones estuvieron dentro durante cuatro minutos y escaparon en dos scooters que esperaban afuera.