La música de Lichi es de una relación entre partes en sintonía, sea por lo mucho que él hace -comunicador, activista, escritor; su último libro, ¿Qué pasa conmigo? (Random House), lo presentó el martes en la Feria del Libro-, como por la sinergia entre las referencias musicales que lo habitan, los públicos diversos y los escenarios que visita. Su primer disco, Cocoliche, lo trae nuevamente a una de las mejores salas de Rosario, y gratis: hoy a las 20 en Teatro Lavardén (Mendoza 1085), en el marco del ciclo Plataforma Invita, junto a las presencias de Dj Solange + Vj Diego Bonzi.

“Hace mucho que hago música, tuve mis bandas durante la adolescencia, fui probando distintas cosas, guitarra acústica, guitarra eléctrica, cantando. De todo lo que hice fui aprendiendo, pero ahora siento que finalmente encontré la forma de expresar mi propia música”, comenta Lichi a Rosario/12.

“Canciones hago desde siempre, pero la forma en la que estoy haciendo música ahora, o con quién, cómo, con qué elementos y qué recursos, es lo que me hace dar cuenta de que llegué a un punto donde me puedo escuchar del todo a mí mismo. En otras palabras, estoy haciendo la música que más me gustaría hacer. Parece algo simple expresar un deseo artístico, pero no es tan fácil encontrarse a uno mismo en el sonido y en el arte que uno hace. Me llevó un montón de tiempo ir calibrando. Todo lo que hice, obviamente me gustó y me sirvió, para alcanzar ahora un sonido propio, que tiene que ver con las cosas que más me interesa comunicar”, continúa el músico, oriundo de Rafaela.

-Un punto de arribo que lograste también en el contacto entre públicos diversos, de muchos lugares.

-Hay algo especial en lo que se genera con la gente. Es un público muy diverso en cuanto a muchas cosas: edades, de dónde son, por qué llegaron a mí; hay gente que me conoce de alguna de las muchas cosas que hice, no necesariamente por la música. Y también están quienes me descubren por la música y después conocen el resto. Hay como un lenguaje en común, con gente que se está haciendo ciertas preguntas o que tiene ciertas búsquedas. Yo expreso eso, en la música y en todo lo que hago; y hay gente que llega magnetizada. Por ejemplo, cuando saqué “Montaña Roja” -versión del tema de La Renga-, para mí es una versión que tiene mucho de esa cosa medio espacial de Pink Floyd. Estarán quienes lo escuchen y entiendan esa referencia, porque conocen Pink Floyd, naturalmente; pero también quienes, tal vez, nunca escucharon The Dark Side of the Moon, pero como me escuchan, quizás luego lo conozcan. Hay algo que hace que las personas que llegan al universo de Lichi estén todas unidas; son personas que se hacen ciertas preguntas o que están en ciertas búsquedas, como me gusta decir; pero es un público muy diverso.

-Presentaste el libro ¿Qué pasa conmigo?, escrito con tu padre, el médico psiquiatra Alejandro Ruiz Díaz; claramente, entre música y salud mental hay una relación recíproca.

-Totalmente. Yo soy el primer afectado por mi propia música, el resultado de una exploración y un conocimiento propio, un trabajo de años de ir investigando mi relación con el mundo y mi relación conmigo mismo, y de entender las cosas que quiero sacar de adentro. Entonces, sí, la música ha sido la primera terapia de mi vida. O la más importante, hay una relación inevitable con la salud mental.

En cuanto al show de este miércoles, Lichi adelanta que “a Rosario he venido muchas veces a tocar solo, en formato acústico o con algún músico, pero también con la banda completa. Obviamente, la banda nació en Rosario; pero el show del miércoles será bien completo. Tengo músicos rosarinos, tengo músicos de Buenos Aires, y nos juntaremos todos acá, en Lavardén. Será una nueva presentación del disco, o mejor una celebración, en la que sonarán también mis primeras canciones. Es una banda que, para mí, después de tantos años de tocar, es la mejor que he tenido, la que mejor suena, la que más ha logrado conectar, y no solo musicalmente, sino humanamente. Eso se nota y se traduce en los recitales en vivo; las personas comparten una sintonía que está más allá de lo que tocan, está en la vida diaria. Hay una energía especial que se genera en todos los recitales; hace unos días estuvimos en Córdoba, tocamos en Niceto en Buenos Aires, ahora vamos a La Plata, fuimos a Uruguay. En todos los shows se produce algo superlindo en el aire, que tiene que ver un poco con la gente, un poco con nosotros, un poco con la música. La suma de todas esas cosas genera algo hermoso”.

-¿Sabés ya cuál será el siguiente paso?

-Sí, el nuevo disco, sin dudas; más allá de cualquier otra cosa que pueda pasar en los próximos meses. Desde que terminé Cocoliche, sabía que quedaba tela para cortar, que había nafta en el tanque para hacer un disco más, ahí mismo. Dejemos que sea ahora el momento de Cocoliche, pero ya tengo cargado en el cartucho el siguiente disco, para que salga el año que viene.