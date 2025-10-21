Un cuadro de René Magritte, un bajo Gibson EB2 de 1967 que le prestó un amigo y la música como dispositivo sentimental siempre listo para la recalada infinita. En esa combinación de circunstancia y método comenzó a crecer Cómo ir a la luna, el nuevo álbum del bajista y compositor Mariano Sívori que desde hace una semana se puede escuchar en las plataformas digitales y que el viernes en doble función, a las 20 y a las 22:30, presentará en vivo en Thelonious Club (Nicaragua 5549).

Al frente de un cuarteto que se completa con Damián Fogiel en saxo tenor, Lucio Balduini en guitarra y Daniel “Pipi” Piazzolla en batería, Sívori mostrará la música de su segundo disco personal, compuesta con celo individual en la soledad del papel pentagramado y abierta para el remate virtuoso de cuatro solistas formidables en acción. “Estos últimos dos años y pico estuvieron muy marcados por la preocupación y angustia que me generó una enfermedad muy fea y larga que atacó a mi mamá y que finalmente se la terminó llevando. Todo el proceso de composición de este material, estuvo influenciado por esta vivencia”, comenta Sívori al comenzar la charla con Página/12. “Cuando buscaba un título que pudiese ligar el sentido de los temas no se me ocurría nada. Palabras como ‘reflejo’ o ‘espejo’ estaban cerca, pero no terminaba de convencerme hasta que me concentré en una reproducción de un cuadro de Magritte –El dieciséis de septiembre– que tengo en mi estudio, que de alguna manera me invitaba a irme a esa luna que está ahí, en la pintura, suspendida entre las ramas del árbol”, continua el bajista, entre otras cosas integrante del Sexteto Escalandrum desde su fundación.

“La música del disco la pensé y la grabé alrededor del bajo Gibson EB2 que me prestó mi amigo Lucas Cutaia”, continua Sívori y explica: “Cuando estábamos por grabar Escalectric con Escalandrum Lucas me habló de este bajo, un modelo que nació como hermano mellizo de la mítica guitarra Gibson 335, pero que no tuvo la misma suerte”, continua Sívori. “Me lo prestó y encontré algo atractivo en ese tono grave, nasal, por momentos algo beatle, pero inconfundible y tremendamente personal. Enseguida lo utilicé en un par de temas con Escalandrum. Después me lo quedé, lo toqué más y si bien todavía hoy, regaño un poco porque a veces no lo siento del todo cómodo, ese sonido le dio el marco de referencia sonoro necesario para que el disco tuviera un concepto, un sostén. Hay temas como ‘Despedida’ o fragmentos de ‘Ahora’ o ‘Mate rojo’ que no podría haber compuesto sin este instrumento”, asegura el bajista.

"Nueva era", "Demo", "Hueso melódico" –precedido por una alucinada introducción electrónica–, "Wrong" y "Nada más que menos" son otros temas del disco que acompañan el sonido de Sívori con distintas estrategias. Hay gestos de un hard bop bien temperado, insinuaciones algo más funky, arranques rockeros y un gusto melódico franco y directo que se nutren de la repetición y el desarrollo hacia horizontes de canción. Pero más allá de la confluencia de estilos, la música de Cómo ir a la luna se resuleve en el diálogo entre los solistas y la variedad de combinaciones que se alternan en la disposición de fondo y frente.

– Entre temas propios la única versión es la de "Great Day" de Paul McCartney. ¿Por qué elegiste ese tema y de qué manera dialoga con tu música?

– Siempre me gustaron los Beatles, Paul, John, todos. Su música me acompañó desde que tengo memoria y escucharlos me lleva a mi infancia. Hay como como un "olor familiar" en esa música. Podría haber elegido una infinidad de temas de los Beatles para recrear, pero terminé optando de manera entre intuitiva y arbitraria, como muchas veces termino decidiendo las cosas. Traté a "Great Day" como al resto de las músicas del disco: simplemente traté de que sonara como está en mi cabeza.

– ¿Cómo equilibrás composición e improvisación en la dinámica del cuarteto?

- Es muy interesante esta pregunta. Creo que un poco todos los músicos y compositores de música instrumental que alienta espacios para la improvisación nos hacemos esa pregunta. Sobre todo cuando la música es más que una melodía corta y propone un cierto desarrollo y se articula en distintas secciones. En general busco el equilibrio entre escritura e improvisación. Que la cantidad de solos y su duración no aniquilen el tema, sino que formen parte de la estructura, se integren al resultado final y no queden como algo impuesto a la fuerza.

– ¿Qué es lo que más te gusta de la formación de cuarteto?

– En general en la estructura del cuarteto está lo que necesito. En este caso en particular tenía muchas ganas de volver a juntarme con Lucio Balduini, Damián Fogiel y Pipi Piazzolla. Necesitaba rodearme de amigos muy queridos, que me conocen desde hace tanto tiempo y que además son increíbles músicos. Yo crecí como músico y como persona a la par de ellos y eso se nota. Creo que todo suena bien por eso.

– ¿Cómo definirías Cómo ir a la luna respecto a No Dogma, el anterior disco del cuarteto?

– Pasó mucho tiempo entre uno y otro. Tiempo y muchas cosas : vida , experiencias, cambios, etcétera. En No Dogma toco el contrabajo, en éste el bajo eléctrico y eso me parece que me invita a tocar cosas diferentes. Los instrumentos te proponen, me parece. Te cambian el ángulo, el punto de vista. Pienso además que la de Cómo ir a la luna es una música más directa, con menos capas, más al hueso, de alguna manera un poco mas rockera, sobre todo una música de síntesis. Después, obvio, el tiempo y el que lo escuche dirá si fue un acierto o no.

– Sos parte de Escalandrum, que además de una de las bandas más importantes y creativas de la escena jazzística argentina es una usina de "efectos colaterales". ¿Qué relación sentís que hay entre el sonido y la manera de hacer música de la banda con tu cuarteto?

-Es cierto, todos los integrantes de Esclandrum tenemos, además, nuestros propios proyectos. Escalandrum es un grupo con mucho recorrido, con una cohesión sonora muy marcada y personal sobre repertorios diferentes. Música que entra el grupo se encarga de hacerla propia y de imprimirle su sello, que es el resultado de la combinación de los gustos y preferencias de los integrantes. Este cuarteto, en particular en este disco, tiene un sonido distinto al de Escalandrum. Aún con los increíbles y necesarios aportes de los muchachos, para bien o para mal la cosa queda más a mi criterio. Lo que hay de Escalandrum es la forma de encarar los ensayos, de presentar el material, escribirlo. Trato de copiar lo más posible el "método Escalandrum". A fin de cuentas el grupo es uno de mis principales maestros.