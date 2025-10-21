Atletas y dirigentes del deporte argentino fueron a Diputados días atrás, a pedir por una nueva ley que garantice el presupuesto y la autarquía del Ente nacional del Deporte Argentino (Enard).

Es tal el daño que ha sufrido la financiación del deporte amateur argentino, que hoy solo percibe un 25% de lo que recibía en su creación, en el año 2009, bajo la presidencia de Cristina Kirchner. De 60 millones de dólares a 14 millones se redujo el presupuesto, mediante las decisiones que tomaron Macri en el 2017 y Milei en estos dos años.

Diputados de Fuerza Patria presentaron un proyecto, que le permitirá a nuestros seleccionados nacionales volver a recibir las becas, la compra de equipamiento deportivo y el acompañamiento económico para las competencias internacionales. Como era de esperar, y demostrando coherencia para seguir dañando al desarrollo del deporte nacional, desde el gobierno de Milei se oponen.

Hay datos que demuestran claramente que buscan las fuerzas políticas, cuando definen qué dinero recibirán las diferentes áreas de gobierno. Cuando de 2003 a 2015 se aumentó un 2249% el presupuesto para el deporte, se buscaba que fuera una herramienta más para el desarrollo social de un pueblo. De esta manera, los clubes de barrio, las federaciones deportivas y los seleccionados nacionales podían desarrollarse para que cualquier argentino viva donde viva, y tenga la condición social que tenga pueda tener acceso, desarrollarse y lograr su máximo potencial en el deporte.

Cuando gobiernan los Macri y los Milei el acceso al deporte se reduce a una ínfima parte de nuestra población, ya que los clubes barriales tienen que cerrar actividades por el valor de las tarifas de gas y de luz, las federaciones deportivas no pueden implementar actividades deportivas masivas, y los seleccionados nacionales no reciben lo necesario para entrenar dignamente.

Nuestros deportistas hicieron oír su voz en la reunión de la Comisión de Deporte de diputados. Solo piden lo que ya tuvieron 15 años atrás, y que permitió entrenarse con lo necesario para competir en igualdad condiciones con el resto.

Sabemos que poco le interesa a este gobierno ver flamear la bandera argentina en cualquier lugar del mundo. Es de esperar que los hacedores de que esa bandera flamee cuando hay competencias deportivas, le respondan a Milei con su voto este 26 de octubre, y de esta manera demostrarle el daño que viene haciendo su política con el deporte amateur argentino.



