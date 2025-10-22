La agrupación opositora Unen reunió la totalidad de los avales requeridos por la Comisión Electoral para solicitar oficialización de lista. La documentación fue presentada ayer y queda sujeta a revisión de parte de los miembros de la Comisión Electoral. Los socios pueden acercarse a la sede del parque Independencia a firmar aval para una agrupación de lunes a viernes de 18 a 20. Se ingresa por puerta 6. El trámite se puede realizar hasta el viernes 31 inclusive.

Las otras agrupaciones con pretensiones de elevar lista de candidatos son Autoconvocados y Movimiento Rojinegro Querido. Aunque Autoconvocados en verdad no tiene candidato y solo apoya a Julián González, el cual según la Comisión Electoral no reúne los 10 años de antigüedad como socio y no podrá presentarse. González elevó una presentación judicial para revertir la medida.