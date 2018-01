Sin refuerzos, Juan Manuel Llop inició ayer la pretemporada de Newell's en Bella Vista. Hernán Bernardello, el único jugador que está próximo a incorporarse, todavía no firmó contrato. Llop sumará juveniles, algunos de ellos a prueba, para definir el plantel que trabajará la próxima semana con concentración en Ricardone.

Al menos por una tarde, ayer en Newell's se dejaron de lado los problemas institucionales y se prestó atención al primer equipo. Porque el plantel volvió a las prácticas en Bella Vista para realizar en las próximas dos semanas la pretemporada de cara a la Superliga, que retomará su actividad el último fin de semana del mes.

Bernardello acordó su vuelta al club pero no se sumará a los trabajos hasta que no firme su contrato. La dirigencia hará frente a su sueldo con los dineros que estaban destinados para jugadores que se fueron del club, como Franco Escobar y Mauro Guevgeozián. La llegada de Bernardello tiene la particularidad de ser el primer refuerzo que trae esta Comisión Directiva sin pagar comisión alguna. El juez Hernán Bellizia aclaró que Newell's ya no pagará más préstamos ni comisiones para traer jugadores, por lo cual el que firme debe tener el pase en su poder, como es el caso de Bernardello. Y por esto se cayeron las negociaciones con Mauricio Sperdutti y Fernando Marquez.

Llop probará hoy y mañana a los juveniles de la reserva para definir el sábado quiénes de ellos realizarán desde el lunes la pretemporada con el primer equipo, debido a que deberá contar con jugadores de la propia cantera para afrontar los compromisos del club.

El plantel entrenará en Bella Vista y concentrará en Ricardone dado que la dirigencia aplazó las obras necesarias para terminar el hotel de Bella Vista construido en gran parte con fondos donados por Marcelo Bielsa para que el club pudiera hacer esa obra.

El sábado 13 Newell's jugará ante Belgrano, en Bella Vista, su primer amistoso de pretemporada. Luego se medirá con Huachipato de Chile, también en el polideportivo leproso, y ante Banfield en cancha de Unión, partido que será televisado por Fox Sports.