El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió al cruce de las acusaciones públicas de la diputada nacional Marcela Pagano, que lo acusó de cobrar 180 mil dólares por mes por ejercer el cargo de director general de YPF. Francos publicó una carta de la secretaria del Directorio de YPF, Paola Garbi, en la que declara que el jefe de ministro "no percibe ni percibió honorarios" por su carga.

Pagano, que renunció a la bancada oficialista y formó un bloque de díscolos libertarios bajo el nombre de Coherencia, había acusado a Francos durante una entrevista en el programa de Viviana Canosa en el canal de streaming Carnaval. "Guillermo Francos se lleva una torta de dólares todos los meses por un cargo que no ejerce porque lo ubicaron en el directorio de YPF. ¿Cómo querés que la gente que no llega a fin de mes no te repudie?", le apuntó.

Frente a esas acusaciones, Francos publicó la carta de Garbi en su cuenta de la red social X y le respondió: "Frente a quienes buscan confundir con mentiras y bajezas prefiero responder con hechos comprobables y absoluta transparencia". Francos asumió el cargo de director general de YPF en julio de 2024 y, según sostiene Garbi, renunció a la percepción de honorarios para el cargo en el que tiene funciones hasta 2027.



