La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este miércoles la venta en todo el país y en plataformas de comercio electrónico de una marca de pasas de uva, originaria de San Juan.

La medida se tomó a través de la disposición 7769/2025 publicada en el Boletín Oficial. Según se indicó, el producto afectado es el siguiente:

Pasas de uva jumbo sin semillas, marca Valle Encantado, Fraccionado por Productos Valle Encantado, Mitre (E) 1117 - San Juan , RNE N° 018125698, RNPA N° 1819992916”.





Según se indicó en los considerandos de la norma, a raíz de una consulta de un particular se detectó que el producto no contaba con registros ante la Anmat y que presentaba datos falsos en el rotulado de su envase.





Por este motivo, el organismo lo catalogó como "apócrifo". Así, "por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado" se determinó que no podrá ser elaborado, ni comercializado en el territorio nacional. La medida abarca a este producto en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento.

