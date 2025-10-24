“Queremos nacionalizar esta búsqueda, que se la busque por trata, porque Luciana está viva”. La frase, contundente y decidida es de Mirta Muñoz, abuela de Luciana Muñoz, una joven de 20 años que fue vista por última vez el 13 de julio de 2024 por las calles de Gran Neuquén, un barrio de la ciudad. Lo dijo antes de comenzar una marcha el pasado martes 21 de octubre por el centro capitalino, en el que confluyeron distintos reclamos por femicidios y violencias de género. Exigen que la búsqueda sea por trata de personas y que la investigación pase a la justicia federal.

Luciana asistía al CPEM 76, en la modalidad de adultos. Estaba en segundo año, preparando materias para rendir. Desapareció en pleno receso escolar, sus compañeras junto a su familia, fueron las primeras en advertir su ausencia, en buscarla, en pedir las cámaras de seguridad y en hacer el recorrido que habría hecho. De allí se pudo reconstruir que Luciana durante la madrugada del 13 de julio fue a la casa de un amigo, quien la habría acompañado alrededor de las 7 de la mañana hasta dos cuadras antes de su casa.

La investigación judicial no tiene -después de 15 meses- ninguna pista firme. “Hay varias líneas de investigación, no puedo decir cuáles para nos frustrarlas, que se están llevando a cabo con la División de Búsqueda de personas de Seguridad Personal. Es una causa de desaparición que está atravesada por varias vulnerabilidades y que ha complicado la pesquisa y la investigación desde un comienzo”, afirmó el fiscal de la causa, Andrés Azar. Sobre las vulnerabilidades se refiere a la situación económica de Luciana, a que tenía un supuesto consumo problemático de sustancias y a que el entorno en el que se manejaba estaría vinculado al narcomenudeo.

El único avance de la causa hasta el momento es que el ex novio de Luciana, identificado como C.M.A, irá a juicio por falso testimonio, por mentir en dos oportunidades durante sus declaraciones en el marco de la investigación. En una de las audiencias desde la unidad fiscal de Delitos contra las Personas, se detalló que C.M.A manifestó que inició una relación con Luciana entre marzo y abril de 2024 y que “luego decidió cortar la relación”, dijo haberla visto aproximadamente un mes y medio antes de su desaparición, mientras que otros testimonios indicaron que entre el 8 y el 10 de julio, Luciana estuvo con él. El segundo falso testimonio tiene que ver que el imputado dijo no haber salido de su domicilio el fin de semana de la desaparición de Luciana, y contradictoriamente la geolocalización de su celular arrojó que el 13 de julio por la mañana se movilizó por distintos domicilios y recorrió 7.5 kilómetros en 11 minutos.

Mirta Muñoz, abuela de Luciana y su mamá Lila Aguerre. La buscan desde julio.





Pedido desesperado

“Tenemos mucha bronca e impotencia, es muy difícil, porque la justicia no nos da ningún avance, dicen que la buscan pero no se de qué forma porque no nos dicen nada”, sostuvo Lila Aguerre, la mamá de Luciana, con una foto de su hija que desenrolla y enrolla en cada marcha, en cada pegatina, en cada actividad que vienen realizando para encontrar a Luciana. “Nosotras estamos convencidas que a ella se la llevaron, no puede ser que todas las mujeres que buscan en Neuquén aparecen, o aparecen sus cuerpos, lamentablemente como el caso de Azul, y de Luciana no sabemos nada de lo que paso con ella”, agregó. Lila hace referencia a los 5 femicidios que ya se registraron en la provincia en lo que va de 2025.

Uno de ellos fue el de Ángela Díaz, una mujer de 23 años que fue encontrada en una cantera y cuya identidad demoraron más de diez días en confirmar por el estado en que estaba el cuerpo y porque no había ninguna denuncia por su paradero. También habla del transfemicidio de Azul Semeñenko, quien desapareció el 25 de septiembre y su cuerpo fue encontrado por unos vecinos a la orilla de un canal, 20 días después. La autopsia confirmó que recibió múltiples golpes y heridas cortantes, por lo que se caratuló el hecho como un crimen de odio.

Violencia estructural

A nivel nacional el Observatorio de Mujeres y Disidencias Mumala registró desde el 1° de enero al 14 de octubre 196 femicidios, y solo en octubre la estadística marca un femicidio cada 28 horas. El contexto se completa con el vaciamiento de los programas y de las políticas para contener y erradicar la violencia género y con los discursos de odio desplegados por las máximas autoridades del gobierno nacional. Hace pocos días la ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional, Patricia Bullrich, aseguró en un canal de stream que el incremento de los femicidios se debía a los “los excesos del feminismo”.

El triple femicidio de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo, visibilizó los máximos niveles de crueldad a los que son sometidos los cuerpos de las mujeres y cuerpos feminizados en el contexto actual. La realidad se replica en las provincias. Neuquén, capital de Vaca Muerta, atraviesa actualmente un grave panorama que pone en riesgo a las mujeres y disidencias, un riesgo que aumenta con la interseccionalidad: ser mujer, ser trans, ser pobre, ser migrante. El martes 21 de octubre, un varón trans de 22 años denunció que le incendiaron intencionalmente su vivienda. Había sido amenazado por dos hombres. La casa, de madera, se incendió por completo, mientras que él logró salir sin lesiones.





Búsqueda nacional

En agosto la familia de Luciana viajó a Buenos Aires para visibilizar el caso y lograr que se busque a la joven como víctima de trata de personas. Desde la fiscalía aseguran que no tienen aún pistas firmes que activen este tipo de búsqueda.

“Hay un silencio que se vuelve impunidad, que es encubrimiento. Lo peor es no saber qué pasó, dónde está. Si la ven, como sea que den aviso a la policía, puede estar con el pelo corto, o teñido. Ella tiene un tatuaje en la mano de una flor, y en la pierna también tiene tatuada una flor. Les pido que nos ayuden”, aseguró Lila antes de encabezar la marcha junto a otras familias de víctimas de violencia de género en Neuquén.

Hay una recompensa de 100 millones de pesos para quien brinde datos sobre el paradero de Luciana. Pueden comunicarse al 145 o con la Policía de Neuquén al 299 4422821 / 266 154017882.