No hay nada extraño en que el príncipe heredero Mohamed Bin Salmán de Arabia Saudí sea la reencarnación de César Borgia a cinco siglos de distancia, ya que el momento que vivimos también es maquiavélico. En la época de Leonardo Da Vinci, el secretario florentino indica el final de las ilusiones. El sofisticado mundo de los humanistas, sus principios y sus reglas, las interminables disputas entre facciones que envenenan la vida política de su patria ya no tienen razón de ser frente al potente armamento geométrico de los invasores extranjeros. El poder legítimo, las normas de su ejercicio y de su transmisión dejan indiferente al autor de El príncipe porque ve que ya no pertenecen a la realidad que lo rodea. Lo que le interesa al florentino es entender cómo el poder se afirma en medio del caos, cuando todo el mundo lucha contra todo el mundo y la fuerza se erige como la única regla del juego. Heredar un principado es fácil. Lo que es mucho más difícil es conquistar -y sobre todo mantener- uno legítimo.

El príncipe es el manual del usurpador, del aventurero que parte a la conquista del Estado. Son muchas las lecciones que los Borgia de cualquier época pueden extraer de ese libro, pero hay una que destaca sobre las demás: la primera ley del comportamiento estratégico es la acción. En situación de incertidumbre, cuando la legitimidad del poder es precaria y tal vez cuestionada en todo momento quien no actúe puede estar seguro de que los cambios revertirán en su contra.

Si es verdad que, como Tolstói nos enseña, la condición del poderoso es siempre la superación de obstáculos, pues la realización de su voluntad depende de tantas otras voluntades que se vuelve prácticamente imposible, hasta el punto de que el más ínfimo soldado de infantería de su ejército es más libre que Napoleón, la acción decidida del príncipe constituye el antídoto para ese mal.

Es lo que los expertos del Kremlin llaman hoy el control manual. Cuando el sistema, con sus procedimientos y sus jerarquías, no logra el resultado deseado, queda la posibilidad de intervenir directamente, transgrediendo las formalidades, para restablecer la justicia sustancial. La consecuencia es una especie de milagro, en el sentido literal del término, ya que un milagro no es otra cosa que la intervención directa de Dios en la Tierra.

Pero para que el milagro del poder se produzca, no es suficiente una acción decidida. Es preciso también que se lleve a cabo un acto temerario, pues, si no, ¿cuál sería el valor de una acción que simplemente respondiera a la necesidad? Sería poco más que el acto de un tecnócrata, de uno de esos funcionarios lúgubres y crueles que actúan en nombre de obligaciones superiores y que pretenden ser los únicos capaces de conocerlas. La esencia del poder reside justamente en lo contrario.

Goethe cuenta la historia de aquel viejo duque de Sajonia, original y obstinado, a quien presionaban para que fuera reflexivo y considerase todos los aspectos antes de tomar una decisión importante. "No quiero reflexionar ni considerar nada -había respondido-. Si no ¿para que soy el duque de Sajonia?".

Fragmento de La hora de los depredadores del sociólogo y ensayista Giuliano da Empoli, autor de la renombrada novela El mago del Kremlin, punzante analista de las relaciones de poder en la política, entre las generaciones y analista de la emergencia de los nuevos magnates de la tecnología. Este es su segundo libro que acaba de ser publicado aquí por Seix Barral.