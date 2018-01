Débora Mansilla ( foto ) no pudo superar las quemaduras y los golpes que sufrió el 25 de diciembre pasado, y murió ayer, a los 20 años, en el hospital Provincial de Rosario. Tenía una beba de un año con su pareja, hoy imputado por las quemaduras, aunque en libertad. La chica que vivía en Villa Gobernador Gálvez había salido de su casa envuelta en llamas, tras un episodio violento con Brian Fabián Olmos, de 21 años. En la audiencia imputativa del 27 de diciembre pasado, el fiscal de Flagrancia José Luis Caterina le imputó al joven lesiones graves agravadas por la situación de violencia de género y solicitó prisión preventiva, pero el juez Carlos Leiva decidió liberarlo, con restricciones. Tras el desenlace, la causa pasó a la fiscalía de Homicidios dolosos, a cargo de Florentino Malaponte. El lunes, a las 11.30, familiares de la víctima y organizaciones de mujeres se movilizarán hasta el Ministerio Público de la Acusación para exigir justicia para Débora.

Según testigos, el agresor había golpeado a su pareja, y le provocó lesiones graves con quemaduras. En la audiencia, el acusado dijo que la chica se había predido fuego sola. Al no poder corroborar la mecánica del hecho, y por la falta de antecedentes del acusado, Leiva decidió liberarlo, aunque le prohibió acercarse a familiares de la víctima, también le impidió el contacto con la hija en común, le ordenó que fijara domicilio en la ciudad y que fuera a firmar una vez por semana en la Oficina de Gestión Judicial.

"Débora salió corriendo de su casa a pedir ayuda, y algunos vecinos la empujaron a la zanja para que se apagara con el agua. Si hubiera querido matarse, no habría corrido a la calle", expresó Fernanda Serna, de la organización Ademur, que acompaña a víctimas de violencia de género. La activista consideró que el imputado "se contradijo todo el tiempo", según el relato que recibió de una tía de la víctima. "Hasta que la justicia no haga lo que tiene que hacer, esta locura va a ser imparable. Vamos a reclamar justicia, no llegamos a abrazar a Débora, pero seremos su voz para que su asesinato no quede impune", afirmó.