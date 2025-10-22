La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó este miércoles un emotivo mensaje en sus redes sociales para saludar a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien cumple 95 años.

Acompañó el saludo con una foto reciente de ambas y reveló que Carlotto la visitó el martes, en vísperas de su cumpleaños: “Hoy, Estela cumple 95 jóvenes años. Ayer por la tarde estuvo en San José 1111. Vino a visitarme”.

En su posteo, CFK destacó la fortaleza de la referente de los derechos humanos: “La serenidad y calidez que trasmite siempre fue algo que me llamó la atención. Supo transformar su pérdida y su dolor en obra colectiva y reparadora”.

Los gobiernos kirchneristas apoyaron la lucha de Abuelas, en continuidad con lo sucedido en los años de Raúl Alfonsín con la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos. A su vez, las Abuelas manifestaron su apoyo a CFK y se han mostrado solidarias ante su encarcelamiento.

En el cierre de su posteo, la exmandataria calificó a Carlotto como “una de esas personas imprescindibles en la historia” de la Argentina y cerró su mensaje con un afectuoso saludo: “Feliz cumpleaños… Estela de Carlotto”.