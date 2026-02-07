Omitir para ir al contenido principal
Hechos que ocurrieron en Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 7 de febrero

René Lavand murió el 7 de febrero de 2015.

“Por riesgo de fuga”

La abogada argentina acusada de racismo en Brasil quedó detenida en una comisaría

¿Cómo estará el primer fin de semana del mes?

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 7 de febrero

Se iniciarán sumarios administrativos en el Hospital público

Intiman a devolver en 5 días los equipos del Materno Infantil

En la primera semana de febrero, registraron una suba de 2,5%

Los alimentos vuelven a empujar la inflación

Una pasajera presentó la demanda y esto sienta precedente para muchos casos similares

Un fallo declaró culpable a Uber por la violación de un chofer

El buen clima externo dio respiro al mercado local

Repunte de bonos y activos

Lo impulsa el diputado Nicolás Trotta

Presentaron un proyecto para rechazar la creación de la “Oficina de Respuesta Oficial”

La concentración se realizará el 11 de febrero

La CGT anunció una gran movilización frente al Congreso contra la reforma laboral

Por Felipe Yapur

La credibilidad del Gobierno dañada por el escándalo del manejo del nuevo del índice de precios

Ropa sucia

Por Luis Bruschtein

Los votos del massismo, en la mira

Edad de imputabilidad: Las diferencias en el peronismo ante el debate en el Congreso

Por Eva Moreira

Una cara peligrosa del ajuste fiscal que aplica el Gobierno

El estado calamitoso de las rutas

Por Mara Pedrazzoli

A través de imágenes de cámaras se llegó a reconocerlo

Detuvieron al acusado de violar a una joven en Miramar

La abogada imputada por gestos racistas en Brasil

Liberaron a Agostina Páez, pero la Justicia aún no definió si puede volver a la Argentina

Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza, será uno de los tres representantes en Milano-Cortina

Comienza la participación argentina en esquí alpino en los JJOO de invierno

Continúa la cuarta fecha de la Liga Profesional con River y Racing como protagonistas principales

Sábado de superacción en la Liga Profesional

Diálogo con Agustín Destribats, campeón panamericano de lucha

“La beca no alcanza y te hace replantear si seguís o no”

Por Marcos González Cezer

El lateral de Vélez estará ocho meses sin jugar

Jano Gordon se rompió los ligamentos cruzados