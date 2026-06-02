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El País

Ordenó deterner el cierre de la Estación Experimental AMBA

La Justicia puso freno a los despidos en el INTA

El juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto hizo lugar a una cautelar que interpuso el gremio de trabajadores estatales. Los detalles de su resolución.

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