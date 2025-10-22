Hoy miércoles 22 de octubre, Racing se mide ante Flamengo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro por la ida de la semifinal de la Copa Libertadores 2025. El conjunto dirigido por Gustavo Costas intentará lograr un buen resultado de cara a la revancha que se disputará en el Cilindro el próximo miércoles 29 de octubre.

Cómo ver Flamengo vs Racing por TV y on line

El partido entre el Mengao y la Academia se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports, ESPN Premium y Disney+. Las señales televisivas se pueden sintonizar mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras.

La probable formación de Flamengo vs Racing

Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Danilo Emerson Royal; Erick Pulgar, Jorginho; Samuel Lino, Giorgian de Arrascaeta, Luiz Araújo; Pedro. DT: Filipe Luis.

La probable formación de Racing vs Flamengo

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Tomás Conechny o Duván Vergara, Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.