¿Cuándo dinero recibió José Luis Espert de Federico "Fred" Machado, sospechado de narco? ¿Fueron 200.000 dólares o más? ¿Los declaró? ¿Alguien más le pagó al excandidato? ¿Cuántas cuentas en el exterior tiene? ¿Hay operaciones sospechosas que se le atribuyan en los últimos años? Esas y otras preguntas marcan el pulso de la investigación contra el diputado libertario en uso de licencia que se lleva adelante en los tribunales federales de San Isidro, y que motivaron --a raíz de hallazgos en el domicilio del autor de eslogan "cárcel o bala"-- nuevos allanamientos este miércoles en Pergamino, la ciudad de donde es oriundo. Allí la Gendarmería requisó, entre otros lugares el domicilio de un contador vinculado a Espert en busca, en esencia, de dispositivos electrónicos y documentos.

La causa que tramita en San Isidro se inició cuando salió a la luz el pago de 200.000 dólares a Espert, un dato que figura en la contabilidad del Bank of America, que intervino en la transferencia, y que consta en la causa que tramita en Texas contra Machado por tráfico de cocaína, lavado de activos y fraude, por la que será extraditado finalmente el 5 de noviembre. A pedido del fiscal Fernando Domínguez, el juez Lino Mirabelli dispuso los allanamientos en Pergamino, adonde Espert voló más de una vez con un avión de Machado en 2019. La Gendarmería fue en busca de pruebas a un conocido estudio contable de la zona --"Fernando Escobar y asociados"-- que coincidiría con el domicilio fiscal de Espert. También, todo indica, los gendarmes habrían allanado, entre otros lugares, la casa de la hija del contador en cuestión.

Escobar, cuentan en Pergamino, no estaba en el país en el momento del allanamiento. Estaría volviendo de España donde, incluso según los medios locales ya han dado cuenta, abrió heladerías, en Alicante y en Barcelona. Los gendarmes fueron oficios para allanar que indicaban como eje de la investigación el artículo 303 del Código Penal, que tipifica el lavado de activos, y con indicaciones de buscar documentos que puedan estar relacionados con Fred Machado, según pudo saber este diario. El delito en cuestión se describe así: "Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, adquiriere, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes u otros activos provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito....".

Es posible que la defensa de Espert intente apelar al concepto de que él no conocía las actividades de Machado. Pero son muchas las variables y elementos que están en estudio y no tiene un panorama sencillo. La denuncia de Juan Grabois de por sí reveló parte esencial de lo que se investiga en Estados Unidos, donde una exsocia de Machado Debra Lynn Mercer Erwin ya fue condenada a 16 años de prisión, pero sumó datos sobre su repentino crecimiento patrimonial después de la campaña presidencial de 2019 en la que fue candidato con los aportes de Machado.

Por lo pronto, de la existencia del contrato con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo --que Espert reconoció públicamente aunque le faltaron precisiones, como que pertenecía a Machado y que también está investigada-- hay sobradas evidencias por tres vías distintas en la pesquisa judicial. Todavía está por verse cuánto dinero en concreto recibió Espert por algo que no tuvo contraprestación ni está declarado. Hay un problema adicional que es la existencia de otra causa judicial en Guatemala. A eso hay que agregar que, se sabe por el expediente en Texas que Espert recibió los 200.000 dólares en una cuenta del banco Morgan Stanley, pero hay algunas sospechas de que podría tener alguna otra cuenta u operaciones financieras en el exterior. Todo esto está en pleno análisis, también con documentación de órganos locales --desde la ARCA, registros de bienes, hasta la Unidad de Información Financiera-- , entre otra cosas, mientras rige el secreto de sumario por lo menos una semana más.

En Comodoro Py sigue en trámite otra causas más vieja, de 2021 (de la época en que Machado fue detenido en Viedma por pedido de la justicia de Texas), a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, donde constan los 36 viajes de Espert en aviones de Machado por el país mientras hacía campaña. En ambos expediente se trata de establecer el posible origen ilícito del dinero y bienes utilizados. Por ahora los expedientes siguen separados, pero hay una discusión de competencia que podría reaparecer en un tiempo. Mientras tanto la Sala I de la Cámara Federal porteña, hasta ahora determinó que las nuevas denuncias contra Espert o Machado vayan al juzgado de Martínez de Giorgi.