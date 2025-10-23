Racing perdió 1-0 ante Flamengo en el Maracaná por la semifinal de ida de la Copa Libertadores y deberá dar vuelta la historia el próximo miércoles en Avellaneda para llegar a la final continental.

El equipo de Gustavo Costas adoptó una postura defensiva ante y la pasó mal durante varios tramos del partido, aunque también coqueteó seriamente con el gol de pelota parada. En la primera que tuvo, Santiago Solari chocó con un atajadón de Agustín Rossi, mientras que en el segundo tiempo, Santiago Sosa se topó con el silbato rápido del árbitro para anularle -por un supuesto codazo- un cabezazo que terminaría adentro. Como la jugada fue interrumpida antes del ingreso de la pelota, no hubo revisión.

Cuando el empate parecía cosa firmada, una buena jugada del colombiano Jorge Carrascal terminó en una serie de rebotes y en prácticamente un gol en contra de Marcos Rojo, a los 88 minutos, para vencer a Facundo Cambeses, de excelente actuación. La acción fue revisada por el VAR por un posible offside, pero se determinó que el atacante y el defensor estaban en la misma línea.

Para colmo de males académicos en el epílogo del encuentro, cuando transcurría el sexto minuto de descuento Marcos Rojo saltó a cabecear y le metió un codazo tremendo a Sosa. El capitán de Racing quedó seriamente averiado y habrá que ver cómo se recupera para la revancha del miércoles 29 las 21.30 en el Estadio Presidente Perón.

La otra semi de la Copa arrancará este jueves, también a las 21:30, con Liga de Quito ante Palmeiras en Ecuador.



