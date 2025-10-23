El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves una jornada calurosa en la Ciudad y sus alrededores. Según indicó, el cielo estará mayormente nublado y las temperaturas irán de los 19 a los 30 grados, con viento del norte.

El viernes se esperan tormentas fuertes y chaparrones durante toda la jornada, con temperaturas de entre 18 y 23 grados y vientos del norte.

El sábado los chaparrones continuarán entre la madrugada y la mañana, luego el cielo estará nublado y se esperan temperaturas de entre 16 y 21 grados.